LISTA: Så rankas Sveriges akademier - MFF i topp igen

Malmö FF, 9004 poäng (7 stjärnor)

AIK, 8687 (6)

IF Brommapojkarna, 7839 (5)

IFK Norrköping, 7263 (5)

IFK Göteborg, 7208 (5)

Helsingborgs IF, 7113 (5)

Kalmar FF, 6838 (4)

Hammarby IF, 6689 (4)

Djurgårdens IF, 6395 (4)

Halmstads BK, 6157 (4)

BK Häcken, 6155 (4)

IK Sirius, 6036 (4)

GIF Sundsvall, 6015 (4)

Mjällby AIF, 5757 (3)

IF Elfsborg, 5564 (3)

Landskrona BoIS, 5464 (3)

Östers IF, 5221 (3)

Degerfors IF, 5220 (3)

Västerås SK, 5125 (3)

Örebro SK, 4802 (2)

Varbergs BoIS, 4661 (2)

IK Brage, 4365 (2)

Jönköpings Södra IF, 4298 (2)

Trelleborgs FF, 4210 (2)

Örgryte IS, 4116 (2)

IFK Värnamo, 4044 (2)

Vasalunds IF, 3781 (2)

Skövde AIK, 3711 (2)

Norrby IF, 3635 (1)

AFC Eskilstuna, 3462 (1)

Utsiktens BK, 3309 (1)

Dalkurd FF, 3246 (1)

Östersunds FK, 3192 (1)

GAIS, 3071 (1)

Falkenbergs FF, 2875 (1)

Hammarby TFF, 2735 (1)

IFK Haninge, 2595 (1)

IF Karlstad Fotboll, 2549 (1)

Sandvikens IF, 2284 (1)

Åtvidabergs FF, 2222 (1)

Qviding FIF, 2040 (0)

Gefle IF, 1928 (0)