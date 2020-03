LISTA: Svenska klubbarna som betalade ut mest till agenter 2019

Sedan 2016 redovisar alla världens nationsförbund vad klubbar och spelare i respektive land betalat ut i agentarvoden, genom en sammanställning som presenteras varje vår. Under åren har Svenska Fotbollförbundet haft svårt att få till fullständiga listor, som innehåller samtliga affärer som en agent varit delaktig i, men nu menar SvFF att situationen förbättrats.

Sommaren 2018 infördes ett nytt regelverk för agenter i Sverige, vilket bland annat innebär att man behöver vara registrerad hos förbundet för att vara verksam som agent i landet. Och med tiden menar SvFF att klubbarna och förmedlarna (agenterna) blivit bättre på att rapportera in information om affärer som görs.

I dagarna släpptes sammanställningen över förmedlararvoden från 2019 på SvFF:s hemsida. Listan visar att svenska klubbar totalt rapporterat in om agentutbetalningar på 41,3 miljoner. IFK Göteborg är den klubb i allsvenskan som fått se mest pengar bli till förmedlararvoden, enligt rapporten.

Blåvitt har uppgett för förbundet att man betalade drygt 6,9 miljoner kronor till agenter i fjol. Nästan tre miljoner kronor gick till Denis Celebic, som var en del av rekordförsäljningen av Benjamin Nygren till belgiska Genk. IFK straffades med böter på 350 000 kronor för den affären, då det enligt SvFF:s regelverk inte är tillåtet att betala ut ersättning till en agent rörande en transfer av en spelare som är under 18 år.

Målvakten Giannis Anestis har kostat Blåvitt drygt 1,2 miljoner i agentarvoden. Han värvades in inför säsongen 2019 och förlängde även sitt kontrakt under året. Listan rör faktiska utbetalningar under 2019 (en affär från 2018 blir alltså en del av den nya rapporten om pengarna överfördes först i fjol) och den visar att IFK betalat ut den nämnda summan till agenturen Prionworth Services Limited, som representerar Anestis.

IFK Norrköping är tvåa på listan. Pekings agentkostnader uppgick till 6,3 miljoner kronor. Drygt 3,4 miljoner kronor gick till agenturen Wasserman, vilka representerar Jordan Larsson (som såldes till Spartak Moskva i fjol).

AIK betalade ut drygt 6,1 miljoner till agenter förra året. Agenturen Nordic Sky, som gjorde flera affärer med klubben i fjol (däribland försäljningen av Kristoffer Olsson till Krasnodar), fick nästan 3,5 miljoner kronor.

Allsvenskans ekonomiska dominant, Malmö FF, hade agentutbetalningar på närmare 4,7 miljoner kronor under förra året. Hammarby betalade ut drygt 4,7 miljoner till agenter.

Det är dock inte helt säkert att alla utbetalningar till agenter finns listade i förbundets rapport. Tobias Tibell, förbundsjurist, menar dock att det finns saker som tyder på at SvFF närmar sig en fullständig sammanställning.

”Av förmedlarredovisningen för 2019 följer att totalt redovisat belopp för förmedlararvode (föreningsuppdrag) uppgår till drygt 41 mkr, att jämföras med ca 26 mkr år 2018. Det innebär alltså nästan en 60-procentig ökning”, skriver Tibell i ett mejl till Fotbollskanalen.

Han fortsätter:

”SvFF:s bedömning är att redovisningen för 2019 ger en förhållandevis rättvisande bild av de faktiska arvoden som utbetalats från de svenska föreningarna under redovisningsperioden. Vidare är vår bedömning att föreningarna och förmedlarna har förbättrat sina redovisningsrutiner samtidigt som SvFF har förbättrat våra rutiner och varit mer aktiva för att försöka säkerställa att redovisningen blir så rättvisande som möjligt. Här är det viktigt att komma ihåg att det nuvarande förmedlarreglementet trädde i kraft mitt under redovisningsperioden 2018 och att det givetvis kan ha påverkat fjolårets siffror”.

Misstänker ni som tidigare att det görs affärer som inte redovisas för er?

”SvFF kan såklart inte utesluta att det har genomförts affärer som inte har redovisats, men vi gör allt vad vi kan för att redovisningen ska vara så rättvisande som möjligt och följer alltid upp information om överträdelser av reglementet”, skriver Tibell.

Insamlandet av information till den årliga sammanställningen har lett till att SvFF utreder Östers IF för misstänkt brott mot regelverket gällande förmedlare. Superettan-klubben har nämligen rapporterat in att man betalat ut pengar till Nordic Scouting AB. Bolaget drivs av Kian Karam, som inte är registrerad som förmedlare hos SvFF trots att regelverket kräver det.

HÄR kan du se hela SvFF-rapporten.