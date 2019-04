LISTA: Sveriges rikaste klubbar - MFF:s eget kapital större än alla konkurrenters tillsammans

Revisions- och rådgivningsföretaget EY har släppt sin årliga rapport "Hur mår svensk elitfotboll?". I den analyseras allsvenskan 2018 ur ett ekonomiskt perspektiv.

Vad som framgår? Bland annat att hela allsvenskan (samtliga lag) omsatte totalt 1,794 miljarder kronor och att rörelseresultatet landade på plus 86 miljoner kronor.

- En positiv trend vi ser är att det egna kapitalet totalt sett fortsätter att öka. Det totala egna kapitalet uppgår till 948 miljoner kronor och har ökat med 88 miljoner kronor jämfört med 2017, vilket främst är ett resultat av att klubbarna i Allsvenskan når fler framgångar i Europaspel. Spelarna blir dessutom mer attraktiva och intäkterna från spelarförsäljningar ökar, säger EY:s Carlos Esterling i ett pressmeddelande.

De allsvenska klubbarna sålda spelare för totalt 352 miljoner kronor, en ökning med 63 miljoner från 2017.

När det gäller eget kapital vid senaste årsskiftet uppgick Malmö FF:s till 497 miljoner kronor. Det är mer än alla andra allsvenska klubbars eget kapital tillsammans.

EY har i övrigt bedömt att allsvenskans bidrag till den svenska statskassan, i form av inbetalda källskatter, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt, löneskatt, reklamskatt och andra punktskatter, uppgick till cirka 493 miljoner kronor under 2018.

"Den egentliga summan är dock betydligt större. Klubbarna skapar ytterligare sysselsättning och skatter till statskassan i nästa led genom exempelvis restaurangverksamhet, souvenirförsäljning samt affärer med leverantörer och andra intressenter", skriver man vidare i ett pressmeddelande.

Svensk Elitfotboll skriver på sin hemsida att man uppskattar att elitfotbollen årligen bidrar med totalt 1,268 miljarder kronor till samhället.

Eget kapital (totala tillgångar minus totala skulder) på koncernnivå

1. Malmö FF - 497 mkr

2. IFK Norrköping - 101 mkr

3. Djurgårdens IF - 72 mkr

4. BK Häcken - 71 mkr

5. AIK - 61 mkr

6. Hammarby IF - 42 mkr

7. Östersunds FK - 23 mkr

8. Dalkurd FF - 23 mkr

9. IF Elfsborg - 19 mkr

10. Kalmar FF - 15 mkr

11. IFK Göteborg - 10 mkr

12. Örebro SK - 8 mkr

13. IF Brommapojkarna - 6 mkr

14. Trelleborgs FF - 477 tkr

15. Gif Sundsvall - 90 tkr

16. IK Sirius - 46 tkr

De nämnda klubbarna är inte de som har störst eget kapital i Sverige. Till exempel hade superettan-nykomlingen Västerås SK ett eget kapital på 20,3 miljoner kronor vid årsskiftet.

Nettoomsättning 2018

1. Malmö FF - 343 mkr

2. AIK - 178 mkr

3. BK Häcken - 174 mkr

4. Djurgårdens IF - 151 mkr

5. Östersunds FK - 140 mkr

6. Hammarby IF - 136 mkr

7. IFK Göteborg - 128 mkr

8. IFK Norrköping - 102 mkr

9. IF Elfsborg - 79 mkr

10. Dalkurd FF - 61 mkr

11. Kalmar FF - 60 mkr

12. Örebro SK - 56 mkr

13. IF Brommapojkarna - 55 mkr

14. IK Sirius - 50 mkr

15. Gif Sundsvall - 42 mkr

16. Trelleborgs FF - 39 mkr

Spelarförsäljningar 2018

1. Östersunds FK - 67 mkr

2. Djurgårdens IF - 56 mkr

3. IFK Norrköping - 51 mkr

4. Malmö FF - 49 mkr

5. IFK Göteborg 38 mkr

6. IF Brommapojkarna - 16 mkr

7. Hammarby IF - 13 mkr

8. BK Häcken - 13 mkr

9. Dalkurd FF - 12 mkr

10. IF Elfsborg - 12 mkr

11. AIK - 8 mkr

12. Örebro SK - 7 mkr

13. Gif Sundsvall - 7 mkr

14. IK Sirius - 660 000

15. Kalmar FF - 318 000

16. Trelleborgs FF - 158 000

Andel personalkostnader i förhållande till totala kostnader (totalt i allsvenskan: 54 procent)

1. Kalmar FF - 67 procent

2. Dalkurd FF - 63 procent

3. Trelleborgs FF - 62 procent

4. IF Brommapojkarna - 60 procent

4. Gif Sundsvall - 60 procent

4. IF Elfsborg - 60 procent

7. IK Sirius - 58 procent

7. IFK Norrköping - 58 procent

9. Djurgårdens IF - 57 procent

9. Hammarby IF - 57 procent

11. AIK - 53 procent

12. Örebro SK - 51 procent

13. IFK Göteborg - 50 procent

14. Malmö FF - 49 procent

14. Östersunds FK - 49 procent

16. BK Häcken - 42 procent

Lönekostnad (samtliga anställda, inte bara spelare och ledare) per poäng 2018

1. Malmö FF - 2,49 mkr

2. IFK Göteborg 2,06 mkr

3. IF Elfsborg - 2,01 mkr

4. Djurgårdens IF - 1,77 mkr

5. Trelleborgs FF - 1,61 mkr

6. AIK - 1,51 mkr

7. IF Brommapojkarna - 1,42 mkr

8. Dalkurd FF - 1,3 mkr

9. Hammarby IF - 1,29 mkr

10. Östersunds FK - 1,27 mkr

11. BK Häcken - 1,27 mkr

12. Kalmar FF - 1,23 mkr

13. IFK Norrköping - 1,19 mkr

14. IK Sirius - 929 000

15. Örebro SK - 780 000

16. Gif Sundsvall - 664 000

Källa: EY:s rapport "Hur mår svensk elitfotboll?"