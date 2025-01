Deadlines nära - här är 35 spelare som kan säljas från allsvenskan

LÄS MER: Alla klara övergångar inför allsvenskan 2025

Vi börjar med att lista när olika ligors transferfönster stänger. Fram till de nämnda datumen kan klubbar i nedan länder värva spelare från allsvenskan.

31 januari:

Cypern, Grekland, Tunisien, Saudiarabien, Qatar

3 februari:

England, Frankrike, Spanien, Tyskland, Belgien, Danmark, Skottland

4 februari:

Italien, Nederländerna, Portugal

6 februari:

Österrike

11 februari:

Turkiet, Förenade Arabemiraten

12 februari:

Australien

14 februari:

Ungern

17 februari:

Kroatien, Schweiz

22 februari:

Tjeckien

24 februari:

28 februari:

Kina

26 mars:

Japan

27 mars:

Sydkorea

23 april:

USA

Så vilka stjärnor är aktuella för en flytt utomlands?

IOANNIS PITTAS, AIK

Kommentar: Mycket talar för att forwarden säljs och så sent som under onsdagen var fyra klubbar med i bilden runt cyprioten. CSKA Sofia har under en tid försökt rekrytera honom och dessutom finns det intresse från Sydkorea och polska Legia Warszawa har sportchefen Thomas Berntsen bekräftat för Fotbollskanalen. Under torsdagen har norrmannen även berättat att Pittas är på plats hos det som ser ut att bli hans nya klubb.

ANTON SALÉTROS, AIK

Kommentar: Expressen har skrivit om intresse från La Liga-klubben Leganes, Bundesliga-laget St Pauli och en MLS-klubb. Men AIK håller hårt i sin mittfältare och lär inte sälja honom om Pittas lämnar. ”Det ska extremt mycket till”, sa sportchefen Thomas Berntsen till Fotbollskanalen under onsdagen.

AMOR LAYOUNI, BK HÄCKEN

Kommentar: Offensive Layouni öppnade för en flytt i vinter, i en intervju med Fotbollskanalen i december, och han har kopplats ihop med klubbar i Australien, Japan och Tunisien.

ZEIDANE INOUSSA, BK HÄCKEN

Kommentar: Efter rykten om Celtic, Hull, Saint-Etienne och Serie A-klubbar uttalade sig ytterforwarden om läget för Fotbollskanalen tidigare i januari. Då erkände han att han är nyfiken på vad det finns för intresse och han öppnade för en flytt om övergången även blir bra för Häcken.



Amor Layouni och Zeidane Inoussa efter ett mål. Foto: Bildbyrån.

DENIZ HÜMMET, DJURGÅRDEN

Kommentar: Att forwarden drar till sig intresse från marknader i Asien är ingen hemlighet. Enligt fotbolldirekt.se har Djurgården bestämt sig för att acceptera ett 25-miljonersbud från japanska Gamba Osaka men det dementerade sportchefen Bosse Andersson för Fotbollskanalen under onsdagen.

TOBIAS GULLIKSEN, DJURGÅRDEN

Kommentar: Beskedet från Djurgården och Gulliksen efter att ett MLS-spår svalnat har varit att norrmannen ska vara kvar i klubben. Men vad händer om ett jättebud dyker in framöver? Återstår att se.

TOKMAC NGUEN, DJURGÅRDEN

Kommentar: Både Nguen själv och Djurgården har bekräftat att det funnits intresse för forwarden under vintern. Spelaren själv har inte velat stänga dörren för en flytt men klubben lär sälja sig dyrt.

YANNICK AGNERO, HALMSTADS BK

Kommentar: Forwarden imponerade i HBK under hösten och enligt Le Foot 225 har Sunderland i England fått upp ögonen för Agnero. Men enligt tränaren Johan Lindholm, i en intervju med Fotbollskanalen, ska det ”till något väldigt speciellt” för att klubben ska sälja någon kugge framöver.

VINICIUS NOGUEIRA, HALMSTADS BK

Kommentar: Danska Silkeborg har presenterat ett bud för HBK på vänsterbacken i vinter men det nobbades. Det har klubbchefen Jesper Westerberg bekräftat för Hallandsposten. Enligt tränaren Johan Lindholm, i en intervju med Fotbollskanalen, ska det ”till något väldigt speciellt” för att klubben ska sälja någon kugge framöver.

HAMPUS SKOGLUND, HAMMARBY

Kommentar: Högerbacken har dragit till sig intresse från Galatasaray men Hammarbys tydliga besked har varit att Skoglund ska vara kvar åtminstone fram till i sommar. Här krävs nog ett extremt bud för att en affär ska gå i lås innan deadline.

JUSEF ERABI, HAMMARBY

Kommentar: Forwarden har kopplats ihop med en rad olika klubbar utomlands under vintern men Hammarby har tackat nej till påstötningar. Det har sportchefen Mikael Hjelmberg berättat för Fotbollskanalen. Ambitionen från grönvitt håll är att Erabi blir kvar.

BAZOUMANA TOURÉ, HAMMARBY

Kommentar: Ytterforwarden är i princip klar för Hoffenheim i Bundesliga. Bajens sportchef Mikael Hjelmberg bekräftade för Fotbollskanalen under onsdagen att en övergång är nära och att det rör sig om en möjlig allsvensk rekordaffär värd omkring 160 miljoner kronor.

ABDELRAHMAN BOUDAH, HAMMARBY

Kommentar: Bajens sportchef Mikael Hjelmberg har bekräftat för Fotbollskanalen att det finns intresse för offensive Boudah både i Sverige och utomlands - och att spelarens önskan vid en eventuell flytt är att den går utanför landets gränser.



Jusef Erabi och Bazoumana Touré firar ihop. Foto: Bildbyrån.

ALEX TIMOSSI ANDERSSON, BP

Kommentar: Expressen rapporterade nyligen att engelska Stoke City jagar 23-åringen.

FREDERIK CHRISTENSEN, BP

Kommentar: Planen är att 22-åringen lämnar Brommapojkarna för spel i polska Lechia Gdansk. Det avslöjade Fotbollskanalen nyligen. Affären har dock inte presenterats officiellt än.

JENS JAKOB THOMASEN, ELFSBORG

Kommentar: Rutinerade mittfältaren är enligt Fyens Stifstidende på väg att lämna Elfsborg för att flytta hem till Danmark och Odense.

TIMOTHY OUMA, ELFSBORG

Kommentar: Har varit på väg bort från Borås egentligen under hela vintern. Nu sägs mittfältarens deal med Slavia Prag, efter många om och men, vara på väg att slutföras. Aftonbladet har uppgett att Elfsborg får runt 40 miljoner för kenyanen men tjeckiska Infotbal rapporterar att summan landar på två miljoner euro (23 miljoner svenska kronor).

AHMED QASEM, ELFSBORG

Kommentar: För ett tag sedan skrev Aftonbladet om att Nashville lagt ett bud på 30-40 miljoner på Qasem. Men någon övergång har inte blivit av efter det. Återstår att se vad som händer med 21-åringen.

BESFORT ZENELI, ELFSBORG

Kommentar: Det har inte dykt särskilt många konkreta rykten om mittfältaren, men hans framfart i exempelvis Europa League kombinerat med åldern (22) borde rimligtvis innebära att klubbar ute i större ligor har koll på Zeneli.

MOUTAZ NEFFATI, IFK NORRKÖPING

Kommentar: Succémannen slog igenom i höstas och enligt fotbolldirekt.se väckte det intresse utomlands direkt. Belgiska Gent och klubbar i Nederländerna sägs spana in Neffati.

ISMET LUSHAKU, IFK NORRKÖPING

Kommentar: Norrköpings Tidningar har uppgett att det finns MLS-instresse för mittfältaren. Fönstret i USA är dock öppet ett bra tag till.

JESPER CEESAY, IFK NORRKÖPING

Kommentar: Exakt samma läge som för lagkamraten Lushaku. Norrköpings Tidningar har uppgett att det finns MLS-instresse för mittfältaren. Fönstret i USA är dock öppet ett bra tag till.

KEVIN HÖÖG JANSSON, IFK NORRKÖPING

Kommentar: Öster, som lånade in Höög Jansson i höstas, har velat behålla honom. Men Fotbollskanalen har även kunnat avslöja att det finns intresse från norska Haugesund.

KOJO PEPRAH OPPONG, IFK NORRKÖPING

Kevin Höög Jansson i IFK Norrköping. Foto: Bildbyrån.

LUKE LE ROUX, IFK VÄRNAMO

Kommentar: Mittfältarens agent Matthew Moore har i media tryckt på för att en försäljning av Le Roux borde vara aktuell i vinter. Därför är spelarens framtid i Småland något oviss.

JOHNBOSCO SAMUEL KALU, IFK VÄRNAMO

Kommentar: Forwarden har själv, i en intervju med Fotbollskanalen, vädjat om att få bli såld. Det efter att israeliska Beitar Jerusalem visat intresse. Även Hearts har ögonen på Kalu, enligt fotbolldirekt.se.

FRANK JUNIOR ADJEI, IFK VÄRNAMO

Kommentar: Den unge mittfältaren kan möjligtvis flytta vidare till Belgien. Åtminstone har Expressen rapporterat att flera olika klubbar där visar intresse för Adjei.

WENDERSON, IFK VÄRNAMO

Kommentar: Här har det främst varit snack om Hammarby och Elfsborg, men mittfältaren har själv bekräftat för Fotbollskanalen att han vill lämna Värnamo och då lär inte ett kliv till en annan liga vara helt borträknat.

ELISSON MAKOLLI, MALMÖ FF

Kommentar: Cypriotiska medier rapporterade under onsdagen att backen är nära en övergång till Omonia Nicosia, och att han var på plats på Cypern. MFF:s sportchef Daniel Andersson bekräftade också för Gasetten att Makolli var på besök hos en annan klubb. Men därefter har fotbolldirekt.se uppgett att affären kan spricka.

TAHA ALI, MALMÖ FF

Kommentar: MFF tycks hålla hårt i sin dribbler men Ali har själv öppnat för att ta steget till en större liga och han har placerats i klubbar i exempelvis Frankrike och Turkiet.

SEBASTIAN JÖRGENSEN, MALMÖ FF

Hugo Bolin, Sebastian Jörgensen och Taha Ali i Malmö FF. Foto: Bildbyrån.

ELLIOT STROUD, MJÄLLBY AIF

Kommentar: Ytterspringaren har dragit till sig mycket intresse. Nyligen kunde Fotbollskanalen avslöja att polska Rakow lagt ett bud på Stroud som Mjällby nobbade. Blekinge-klubben vill ha runt 20 miljoner för spelaren, som även har ögonen på sig från klubbar som tjeckiska Viktoria Plzen och österrikiska Sturm Graz.

NOEL TÖRNQVIST, MJÄLLBY AIF

Kommentar: Tidigare i vinter har Mjällbys sportchef Hasse Larsson bekräftat för Fotbollskanalen att intresset för målvakten är stort och att det främst kommer från engelska klubbar men även bulgariska Ludogorets och tjeckiska Slavia Prag.

SILAS NWANKWO, MJÄLLBY AIF

Kommentar: Mjällby-sportchefen Hasse Larsson bekräftade under torsdagen för Fotbollskanalen att Nwankwo väntas bli såld under januari. Nyligen var det nära en flytt till Turkiet, men i slutändan blev det inte en affär. I stället kan det bli en annan klubb utomlads.

ALIBEK ALIEV, ÖSTER

Kommentar: Forwarden drar till sig intresse från Sydkorea, enligt Smålandsposten. Aliev själv har bekräftat de uppgifterna. Nyligen värvade Öster in en annan ”nia” i form av Christian Kouakou.



Elliot Stroud, Mjällby AIF. Foto: Bildbyrån.