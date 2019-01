Litmanens "lärjunge" ska blomstra i AIK: "Tilltänkt för startelvan"

Under tisdagen presenterade AIK sitt tredje nyförvärv för den här vintern. Efter att forwarden Chinedu Obasi och försvararen Daniel Granli hämtats in är nu ocksåSaku Ylätupa klar.Den 19-årige finländaren har signerat ett avtal med "Gnaget" som löper över 2022 och han har därmed tagit farväl av nederländska Ajax, som han satt på ett kontrakt fram till sommaren 2020 med.

Så vem är han? AIK:s sportchef Björn Wesström har i en kommentar på klubbens officiella hemsida lyft fram Ylätupas "fart och bollkontroll" och poängterat hur stor potential som finns i värvningen med tanke på talangens ålder. Ylätupa själv beskriver sig som en offensiv mittfältare som trivs bäst antingen som en "åtta" eller en "tia" men som också skulle kan spela på kanten.

AIK har den senaste tiden letat efter en ersättare till Kristoffer Olsson, som sålts till ryska Krasnodar, och i dagsläget ser just Saku Ylätupa ut att ligga bäst till i kampen om vem som ska fylla luckan efter nyblivne landslagsmannen på mittfältet. 19-åringen har nämligen sagt till tidningen Iltalehti att AIK "erbjudit" honom en plats i startelvan.

- På förhand har de sagt att jag är tilltänkt för en plats i startelvan. Det är en stor anledning till varför jag kom hit, säger Ylätupa.

- AIK var jätteintresserat av att värva mig. Jag funderade i några veckor och nu är jag här.

Agenten bakom övergången, finländaren Tuomas Talvitie, är också tydlig med att både AIK och Ylätupa har höga tankar om vad samarbetet kan leda till.

- Förväntningarna på honom här (i AIK) är stora. Han har fått ett fantastiskt välkomnande. AIK var tålmodiga och jag tror att det här är en bra nystart för Saku, säger Talvitie till Iltalehti.

I samma intervju förklarar agenten att han tycker att Ylätupa gjorde rätt som tog steget till Ajax och att tiden där blev en viktig erfarenhet för 19-åringen.

- Nu får han en chans att slåss om en startplats hos det svenska mästarlaget, fyller Talvitie i.

Hemma i Finland ses Ylätupa som en av landets största talanger. Fotbollskanalen har varit i kontakt med en rad journalister om 19-åringen och samtliga beskriver att mittfältaren först och främst har en teknik som sticker ut. Ylätupa är tvåfotad, även om han är snäppet vassare med vänsterfoten, och lovordas för sin smarthet och sitt passningsspel.

Ylätupa har över 30 matcher för Finlands olika ungdomslandslag på sin meritlista (i flera av dem har han burit kaptensbindeln) och i januari i år var han uttagen till A-landslagets samling i Qatar. Då gjorde Ylätupa debut i "Huuhkajat", när han hoppade in i den 68:e minuten mot Sverige och därefter fick starta mot Estland.

- Vi tycker att han är en av de största talangerna i Finland, berättar Ilta-Sanomat-journalisten Ville Väänänen.

- Saku är en tekniskt skicklig spelare som har en bra spelförståelse. Men han behöver bli lite mer tuffare, fysiskt sett.

Ari Virtanen, journalist på Helsingin Sanomat, tror mycket på AIK-förvärvet.

- Han är inte långt ifrån spel i A-landslaget. Får han mycket speltid över tid så kommer han vara nära landslaget, säger Virtanen.

Redan 2015, som 16-åring, fick Ylätupa känna på spel i Finlands tredjedivision, med storklubben HJK:s reservlag Klubi 04. Det året spelade han 14 tävlingsmatcher för Klubi 04 och 2016 kom sedan debuten för HJK. Efter att inte ha slagit sig in i den finska dominantens startelva lånades Ylätupa ut till högstaligaklubben RoPS under våren 2017 och där spelade han sedan vecka in och vecka ut innan det var dags för ett skifte till nederländsk fotboll.

Hur han hamnade i Ajax? Tack vare en turnering med U19-landslaget i Nederländerna våren 2017 - och Jari Litmanen.

"Litmanen var där (på turneringen), tillsammans med folk från Ajax. Efter turneringen hörde jag att klubben var intresserad av mig. Så det var där allt startade. Jari känner så många människor inom fotbollen, speciellt i Ajax", har Ylätupa själv skrivit i ett blogginlägg på Ajax hemsida.

Litmanen, som är Finlands största fotbollsspelare genom tiderna och som representerat klubbar som Liverpool, Barcelona och Ajax, har utvecklat en speciell relation till Ylätupa. Under de senaste åren har legendaren gett talangen råd och väglett honom i karriären.

"Min agent, som också var en bra vän, dog 2016. Efter hans död kom Jari till mig för att hjälpa mig", har Ylätupa beskrivit i det nämnda blogginlägget.

"Jari vet verkligen allt och har gett mig många råd. Jag kan alltid be honom om råd om jag behöver det. Jag är väldigt glad över det".

Sommaren 2017 packade Ylätupa sina väskor och flyttade till Amsterdam för spel i Ajax. Där har han sedan spelat för storklubbens U19- och reservlag. Nyligen beskrevs han av elfvoetbal.nl som "en av stjärnorna" i klubbens ungdomslag, men samtidigt som en spelare som har en "lång väg att gå" för att nå A-laget i Eredivisie.

- Ajax har nog sett att han troligtvis inte kommer slå sig in i deras A-lag just nu, tror jag. Då är det bättre att lämna för att få speltid. Jag tror att den här flytten är bra för honom, säger Ville Väänänen.

Ylätupa själv medger också att det är viktigt för honom att han inte stagnerar i Ajax.

- Man måste ta steg framåt. Man kan inte stå och stampa på samma ställe, säger han till Iltalehti.

Så kommer 19-åringen klara av att ta steget till en allsvensk toppklubb och leverera på Friends Arena? Journalisterna Ville Väänänen och Ari Virtanen ser stora möjligheter till att Ylätupa kommer göra just det, redan i år.

- Jag tror att han kan vara ett namn för startelvan. Men han måste jobba hårt för det, säger Väänänen.

Ari Virtanen är inne på samma linje.

- Han är definitivt tekniskt bra nog för AIK, säger Virtanen.

- Han är en väldigt vass passningsspelare. Han är kvick och har en bra blick för spelet. Jag tror att han har goda chanser att slå sig in i startelvan hos AIK, avslutar journalisten.