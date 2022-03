Loeper om bakgrunden till bisarra skadan: "Inte så att jag att stod och matade i stolpen"

- Bakgrundshistorien är att jag haft ont i foten under hela försäsongen egentligen. Jag har aldrig varit skadad förut och jag fungerar ganska mycket så att jag kör på. Jag har flaggat lite att jag har haft ont under försäsongen men kört på, och smärtan har väl kommit och gått lite grann. Sedan nere i Marbella hade jag ont lite under morgnarna, aldrig under träningarna, och tänkte väl inte så mycket på det, säger Wilhelm Loeper.

Han fortsätter:

- Sedan under en träning i mitten av lägret så sparkade jag till en stolpe i samband med en avslutsövning och kände på direkten att det gjorde ont, och kunde inte stödja på foten. Det visade sig att det var en fraktur efter röntgenbilderna som vi tog i Sverige. Vi tog röntgenbilder nere i Spanien men vi kunde inte se exakt vad det var så vi tog nya när vi kom hem. Det visade sig då att det varit en latent stressfraktur i foten och sparken gjorde att det blev en påbyggnad av stressfakturen, och blev en riktig fraktur då.