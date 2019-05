Löfkvist tillbaka i KFF:s trupp - kan göra comeback mot FFF: "Känns oerhört bra"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Henrik Löfkvist spelade en halvlek mot Sirius i den allsvenska premiären. Sedan dess har Kalmar-backen gått skadad men när Smålandslaget ställs borta mot Falkenberg på lördag finns han med i truppen.

Ett glädjande besked för både Löfkvist och Kalmar.

- Det känns självklart väldigt bra att äntligen få vara en del i gänget igen. Nu när man har stått på sidan så länge och missat så mycket som jag gjort känns det oerhört bra, säger KFF-backen till Fotbollskanalen.

Löfkvist har haft problem med ett ljumskbråck som tvingat honom till operation. Och den förre Dalkurd-spelaren berättar att det varit tufft att följa KFF:s spel från sidan.

- Det är klart att det är mentalt jobbigt. Jag har aldrig varit skadad under en längre tid innan. Jag har missat nån match med en skavank, men aldrig missat flera matcher med en operation som följd. Det är klart att det varit tufft, men det har varit en erfarenhet också och man får lära sig av det, säger han och fortsätter:

- Det har varit väldigt ovant. Men det är inte så mycket man kan göra. Man får accepterade situationen och sedan jobba sig tillbaka därifrån. Efter operationen har det gått väldigt snabbt och vi har kunnat stegra snabbt vecka för vecka. Men perioden innan var dryg när man inte visste vad det var.

I lördagens möte med Falkenberg kan Löfkvist göra comeback, men om det blir från start eller inte återstår att se.

- Det är upp till tränaren. Vi får se i morgon hur det blir. Jag har tränat på bra i veckan, men sen vet både de och jag att om man varit borta några veckor är man inte helt redo. Men formen och kroppen känns bra och jag är redo om de vill ha mig på plan, säger han.

Löfkvists Kalmar ligger på elfte plats i allsvenskan och siktar på att ta en seger mot jumbon FFF.

- Det är en oerhört viktig match för oss. Vi går för tre poäng och vi vill ha ett bra avslut på vårsäsongen. Vi vill få en bra känsla inför höstsäsongen när det är ännu fler matcher. Siktet är inställt på tre poäng, säger Löfkvist.

I matchen mot Falkenberg får Kalmar klara sig utan duon Papa Diouf och Viktor Elm. Den förstnämnde är lårskadad, medan Elm är avstängd.

Du ser lördagens mellan FFF och KFF på C More Live och kan streama matchen via cmore.se. Avspark 18:00.

Hela Kalmars trupp mot FFF:

Viktor Agardius, Fidan Aliti, Adrian Edqvist, Mahmoud Eid, Rasmus Elm, Nils Fröling, Herman Hallberg, Adam Hellborg, Lucas Hägg-Johansson, Piotr Johansson, Henrik Löfkvist, Isak Magnusson, Maxwell, Viktor Noring, Emin Nouri, York Rafael, Rafinha, Romario. Måns Söderqvist