Ludwigson: "Jag tänker på Hammarbys bästa"

Förra året spelade Gustav Ludwigson "nia", "tia" eller som en av två forwards längst fram i planen. Nu har Hammarby valt att satsa på ett 4-3-3-system under inledningen av den nya säsongen och i vinter har man köpt in Astrit Selmani för stora pengar som ny "nia". Därför kan Ludwigson mycket väl få spela en hel del ytterforward under 2021.

- Jag trivs med spelet. Vi får se hur det blir för mig. Det är konkurrens på alla platser. Det är ingen som går säker, säger 27-åringen.

I fjol gjorde Ludwigson nio mål och elva assist i allsvenskan.

Vad tänkte du när Astrit Selmani värvades in?

- Jag tänker på Hammarbys bästa. Får vi in en sådan toppspelare så tror jag alla blir glada. Aron (Johannsson) försvann och nu kom en annan in. Det är ett supertillskott.

Den förre Örgryte-spelaren har tidigare spelat ytterforward och är således inte obekant med rollen. Mot Brage (seger med 2-1) under söndagen hoppade han in på platsen till höger längst fram, och levererade två assist.

- Jag vill vara en djupledsgående ytter som ofta kommer in i boxen för att attackera. Jag vill inte stå och hänga på en kant. Sen kan det bli så att jag gör det ibland, när vi roterar. Men jag vill göra det jobbigt för motståndarens ytterback och ytter. Jag vill försöka ta upp fokus från så många motståndare som möjligt, så att de inte riktigt har koll.

Om nya säsongen överlag säger Ludwigson:

- Det blir ett spännande år. Vi har höga förväntningar på oss, precis som förra året. Vi vet att vi har en väldigt bra trupp och alla förutsättningar för att göra det bra. Vi ska vara med och hota om Europa-platserna.

Tränaren Stefan Billborn tror att Hammarby kommer få ut mer av Selmani och Ludwigson om de spelar 4-3-3 istället för 4-2-3-1.

- Jag tror att det här systemet kommer passa de två bättre. Förra året var Gustav kanske bäst som ”nia” men han fick spela mycket ”tia”. I det här systemet kan han också spela på båda kanterna. Han är smart så han kommer lösa det här, säger Billborn.