Lugnande besked kring Paulsens skada: ”Räknar med honom i omstarten”

Hammarby vann tisdagens träningsmatch mot division 2-laget FC Gute med 7-3. I Bajen saknades flera nyckelspelare, däribland Jiloan Hamad, Johan Wiland och Nikola Djurdjic. Trion stod över matchen som en säkerhetsåtgärd inför den allsvenska omstarten men fanns alla med på sidan av Gutevallen.

Däremot syntes inte danske Björn Paulsen till vid bänken efter att i förra veckans träningsmatch mot Sirius ådragit sig en skada. Efter matchen mot Uppsala-laget berättade Hammarbys tränare Stefan Billborn för FotbollDirekt att mittbacken fått en bristning.

- Han säger själv att det är lugnt så vi får se vad som händer. Vi får ta beslut om det senare (om han kan spela mot Östersund), men jag är inte så orolig. Det är gott gry i Paulsen, men skulle han inte kunna spela är det klart att det är tråkigt, men då får vi lösa det då. I dagsläget räknar jag med Paulsen, sa Hammarbys tränare Stefan Billborn till sajten då.

Nu har mittbacken magnetröntgats för skadan.

- Det såg bra ut. Vi räknar med att han är med i omstarten, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till Fotbollskanalen.

Ett lugnande besked för Hammarby som i omstarten möter Östersund på hemmaplan. Matchen, som spelas den 9 juni, sänds på C More och kan streamas via cmore.se.