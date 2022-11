Lukic firade kvalsegern i kalsonger - utesluter inte fortsättning: "Säger inget"

Den 42-årige målvakten firar Varbergs Bois andra 2-1-seger över Östers IF, som betyder att laget stannar kvar i allsvenskan efter 4-2 sammanlagt i dubbelmötet. Stojan Lukic fick förtroendet i båda kvalmatcherna fast att han egentligen inte skulle spelat alls i år.

Målvakten slutade efter förra säsongen för att satsa på den civila karriären. Men då Varbergs reservmålvakt Philip Mårtensson drogs med skadebekymmer hoppade Lukic in och spelade fyra allsvenska matcher under hösten. Första gången som han la av var efter säsongen 2019 - några månader senare skrev han på för Varberg.

- Kroppen håller, det känns bra - jag skulle kunna spela. Men det är fler grejer, jobb och familj, som spelar in. Jag jobbar fortfarande som mäklare och jag tycker om det jobbet. Det är ingenting jag kommer att sluta med. Men vi får se vad som händer.

Under sin långa karriär har Lukic inte vunnit någon titel, men väl samtliga fem kval han spelat. Lukic föreställde sig dock inte detta scenario igen eftersom Bois låg på säker mark vid hans återkomst i september.

Han har även representerat Halmstads BK, Örgryte IS, Landskrona Bois, IS Halmia, Falkenbergs FF, Assyriska FF, Högaborgs BK och moderklubben IF Leikin.