Lundh: "Gunnar Larsson var en tuff ledare med ett mäktigt driv"

Hur reagerar du på nyheten om att Gunnar Larsson gått bort i corona?

- Det är sorgligt, naturligtvis. Han betydde mycket för Blåvitt och svensk fotboll.

Hur kommer du att minnas honom?

- Han var en tuff ledare och en maktmänniska som knappast MBL-förhandlade sig fram men som också nådde oerhörda framgångar och hade ett mäktigt driv. Han var på många sätt imponerande och en sådan som fick respekt. Samtidigt skaffade han sin inte enbart vänner och en rad spelare har vittnat om att det inte var lätt att ha med Gunnar Larsson att göra. Han bidrog till att Blåvitt vann det mesta och blev en rik klubb men var även en del när utförslöpan började i slutet på 1990-talet och som gav ett tuffare 2000-tal, men det är klart att klubben hade behövt en starkare ledare än vad man haft därefter..

Vad har Gunnar Larsson betytt för IFK Göteborg och svensk fotboll?

- I ett svenskt perspektiv var Larsson en gigant. Han bidrog till Blåvitts framgångsrikaste period någonsin även om han kom in på ordförandeposten med lite flyt och fick vara med om triumfen i Hamburg våren 1982 som nyvald Blåvitt-bas. Totalt blev det två Uefa-cuptriumfer, tio SM-guld, tre cuptitlar, semifinal i Europacupen samt fyra gruppspel i Champions League där klubben nådde kvartsfinal under hans tid som ordförande. Även internationellt är det klart att Larsson var stor under 1980- och 1990-talet men med Lennart Johansson som Uefa-bas och Lars-Åke Lagrell som SvFF-bas fanns inte så mycket utrymme för ytterligare en svensk som stor ledare ute i Europa. Han fick nöja sig med att vara kung i Göteborg och leda den främsta svenska klubben under 1980- och 1990-talet.