Lundh om Kindbergs avgång: "Vågar någon ta över ÖFK efter vad polisen rullat upp?"

Östersunds ordförande Daniel Kindberg är misstänkt för ekonomisk brottslighet och blev i måndags åtalad på fyra punkter av åklagare Niklas Jeppsson: Grov trolöshet mot huvudman i två fall, medhjälp till grov trolöshet mot huvudman, grovt bokföringsbrott och medhjälp till grovt bokföringsbrott.

I dag meddelade Kindberg, via ÖFK:s hemsida, att han avgår från sitt förtroendeuppdrag som ordförande i föreningen, då han vill "ge föreningen och dess anställda arbetsro", men öven för att han vill förbereda sig för rättegången i vår.

Däremot öppnade han för att återvända till klubben vid ett eventuell frikännande, samtidigt som han över helgen ska fundera över en roll "bollplank" till klubbens tekniske direktör David Webb och tränaren Ian Burchnall, vilket han blev tillfrågad om av klubben.

Fotbollskanalens Olof Lundh anser att Kindbergs besked var en logisk följd av åtalet, men ställer sig även frågande till vilket nytt namn som eventuellt vågar kliva in i klubben för att leda den in i en osäker framtid med hot om nedflyttning och andra möjliga bestraffningar av Svenska Fotbollförbundet.

Hur reagerade du på att Daniel Kindberg väljer avgå som ordförande?

- Det är väl logiskt nu när åtalet är specificerat och även förundersökningen blivit offentlig med en hel rad besvärande detaljer. Daniel Kindberg har säkert satts under tryck att träda tillbaka och måste väl själv känna att det är knepigt att han erkänt och sedan tagit tillbaka det. Sedan återstår att se om han blir kvar som bollplank i ÖFK eller ej, säger Olof Lundh.

Hur påverkar det ÖFK att han nu lämnar sin styrelsepost?

- Det slår rätt hårt mot föreningen med tanke på att Daniel Kindberg i mångt och mycket varit ÖFK. Trots sin timeout så har han bistått klubben med både rekryteringar och försäljningar och om han försvinner helt blir det ett tomrum som blir stort. Får inte glömma att ÖFK-styrelsen är liten och även om det finns ett kansli med flera anställda så har Kindberg haft inflytande och makt och det är inte alltid lätt att fylla den platsen, säger Lundh.

- Blir knappast lätt att rekrytera nya spelare när man ser vad som hänt under 2018. Inte bara misstankarna och åtalet mot Kindberg och hans affärspartners utan klubben har även tappat succétränaren Graham Potter plus tongivande spelare som Saman Ghoddos, Ken Sema, Brwa Nouri och Sotirios Papagiannopoulos. Så även om ÖFK-kassan är förhållandevis välfylld efter spel i Europa League och försäljningar så omges föreningen av en rad frågetecken. Vad blir egentligen kvar av laget? Lägg till att åtminstone en del sponsorer måste undra om det är rätt att vara med på ÖFK:s resa framöver, fortsätter han.

Daniel Kindberg har haft en stor roll i ÖFK i flera år. Hur handlingskraftig tror du att styrelsen, i hans frånvaro, är att leda föreningen framåt framöver?

- Det måste komma in nya krafter och frågan är om någon vågar ta klivet in? Ingen kan ju riktigt vara säker på vad som döljer sig i ÖFK med tanke på vad som rullas upp av polis och åklagare. Dessutom vilar ett hot om att klubben riskerar nedflyttning om Svenska Fotbollförbundet bedömer att klubbens framgångar vilar på ekonomiska oegentligheter. Så det är knappast lätt att rekrytera in nya människor i en rätt ny förening som fram till nu letts av en stark man som polariserat både staden och fotbolls-Sverige.

Daniel Kindberg sa att han vill ge föreningen arbetsro. Hur ser du på om detta kan leda till det?

- Så länge den här rättsprocessen pågår med en sedan möjlig utredning från fotbollsförbundet så kommer det här hänga över ÖFK, och det oavsett om Kindberg är involverad eller ej. Klubben kommer att ha svårt att få till arbetsro under den tiden, för frågor kommer alltid att följa klubben och då både ledare, tränare och spelare. Det här beslutet handlar nog lika mycket om att Kindberg och andra runt föreningen på riktigt insett allvaret och sett behovet att skilja honom från föreningen, och dessutom lär Kindberg behöva tid och kraft att förbereda sig för rättegången.

Hur ser du på att ÖFK vill behålla Kindberg som ett "bollplank" i klubben?

- Det är knappast förvånande med tanke på att han haft sitt finger med i det mesta i klubbens viktigare processer. Det finns ingen vana att agera utan att ta hjälp av honom vilket väl avspeglade sig i hans time out från i våras som var allt annat än en time out.

Hur väl rustat tror du ÖFK kommer till allsvenska premiären?

- Det blir tufft för nye klubbdirektören David Webb att värva spelare och se till att rätt nye tränaren Ian Burchnall får ett slagkraftigt lag. Även om ett eventuellt hot om nedflyttning som straff för ekonomiska oegentligheter först kan bli aktuellt inför 2020 så är frågan om laget klarar av att prestera 2019. Det är ett år när många klubbar rustar för att vara kvar i allsvenskan 2020 då media- och spelavtalen går upp rejält i värde och Kindberg har skaffat ÖFK en rejäl uppförsbacke inför nästa år. När nu stommen som gjorde det bra under Potter börjar försvinna så krävs det mycket av ledningen för att få till prestationer. Dessutom kan nog ÖFK få känna av motståndarfansens ilska än mer under 2019.