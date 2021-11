Lundh om Madsen: "En härlig och varm person"

Var placerar du in honom bland stora svenska fotbollsledare, historiskt sett?

- Han var en av de sista klassiska svenska fotbollsledarna i form av en stark man som var delaktig i det mesta i Malmö FF. Han var ofta redo att uttala sig och ta strid i frågor. En i raden av starka män som på gott och ont präglade klubbarna de var engagerade i och smeknamnet ”Buffalo” som kom till på slutet i Malmö FF var delvis talande för kraften som han besatt när han ville påverka något. Under 15 år var han en av de mäktigaste svenska fotbollsledarna med ordförandeposten i Svensk Elitfotboll samt vice ordförande i fotbollsförbundet. Roller som kom via grundengagemanget i Malmö FF där han under lång tid var ledamot innan han blev ordförande 1999 vilket han var fram till 2010. Han fick både vara med om att Malmö FF trillade ur allsvenskan 1999 och vann SM-guld 2004, men var också involverad i en del kontroverser och utspel och även en underlig spelaraffär kring Jonas Thern till Benfica.

ANNONS

Vilka insatser är det Bengt Madsen framför allt blir ihågkommen för?

Han ledde Malmö FF när klubben 2004 tog det första SM-guldet på 16 år. Det skedde bara några år efter att Madsen fått se MFF trilla ur allsvenskan under sitt första ordförandeår. Madsen såg till att plocka in Hasse Borg som både fick fart klubbens sponsornätverk som varit starkt under alla år men även fick till en rad spelarförsäljningar med Zlatan Ibrahimovic, Afonso Alves, Markus Rosenberg och Ola Toivonen.

Vilket är ditt starkaste minne av Bengt?

Bengt Madsen var en härlig och varm person som gärna diskuterade publiceringar, journalistik och frågeställningar men han var inte långsint även om vi ofta befann oss på olika sidor. Han kunde ofta skratta åt uppkomna lägen. Bengt Madsen kunde agera i affekt och som överledare i det svenska landslaget under EM 2000 beordrade han att bommarna till det svenska spelarhotellet skulle vara stängda efter att Sverige åkt ut. Inga journalister skulle få prata med någon. Det krävdes diplomati av förbundsbasen Lars-Åke Lagrell för att lösa läget. Men det handlade mer om att Madsen ville skydda spelarna och ledarna när det gått dåligt i EM än att han ville stoppa oss journalister