Lundh om ÖFK:s kris: ”Är hoppfulla om att undvika konkurs”

Foto: C More.

Östersund riskerar att ramla ur allsvenskan och under måndagen yrkade åklagaren på minst fyra år i fängelse för den före detta ÖFK-ordföranden Daniel Kindberg.

Trots all röra och oro som är runt omkring klubben så finns det hopp i Östersund.

- Man är hoppfulla att man ska få in de här tio miljoner kronorna och undvika konkurs, säger Olof Lundh.