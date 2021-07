Lundh: "Otroligt trist slut när Blåvitt samlat ihop alla gamla hjältar"

Hur reagerar du på beskedet?

- Det är tråkigt att han behöver lägga av. Samtidigt har det varit rätt uppenbart att han inte varit i fullt slag. Känslan är väl att han aldrig riktigt kommit tillbaka efter hälseneskadan som han drog på sig i Grekland. Otroligt trist slut när Blåvitt samlat ihop alla gamla hjältar, med Marcus Berg och Oscar Wendt som nu återvänt. Man får ha respekt för kroppen och därför är det nog klokt. Han gjorde inte sig själv rättvisa helt enkelt.

Vad har Pontus Wernbloom betytt för IFK Göteborg?

- Han var med när de vann SM-guld när de vann senast (2007). Han var en del av en fantastisk generation unga spelare. Det var många av dem som gick utomlands och gjorde avtryck på olika sätt. Man måste också imponeras av att Pontus Wernbloom bröt ny mark när han spelade i Ryssland och spelade Champions League. Han gjorde ett väldigt starkt avtryck i CSKA Moskva. Det var en framgång i Blåvitt med SM-guldet på 2000-talet och hans flytt till AZ Alkmaar gav pengar. Han har varit en symbol för Blåvitt och det var härligt när han kom tillbaka för att sluta cirkeln och avsluta där.

Hur ska Wernbloom ersättas i IFK Göteborg?

- I och med att både Jakob Johansson och Wernbloom fått sluta på grund av skador, har man nog öppnat för Gustav Svensson. Det var tal om honom redan under EM. Han ville gå hem till Blåvitt redan i vintras och då fanns det inte plats, men det kan man säga att det finns nu. Det är väl den naturlige ersättaren. Däremot tror jag att det blir svårt att ersätta den energi och det driv som Wernbloom har. Han har en inställning som piskar på omgivningen. För oss journalister har han också varit en härlig karaktär. På det sättet är det en profil som faller ifrån och det är alltid tråkigt

Vad betydde han under sin tid i svenska landslaget?

- Hans första avtryck i Sveriges färger var hemma-EM 2009 med U21-landslaget där de gav lite hopp. Det var samtidigt som A-landslaget var lite stukat. Han kom in under Erik Hamrén och inledde väldigt starkt när han gjorde två mål mot Ungern i september 2010, men han tog aldrig den där mittfältsplatsen till fullo. När Hamrén satsade på honom kändes det som att han inte riktigt tog platsen. Men han har gjort lite över 50 landskamper och varit med i EM-truppen både 2012 och 2016 så han har gjort avryck där, men framför allt sticker U21-EM 2009 ut för mig.