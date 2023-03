Lundh tippar allsvenskan 2023 - BP och Elfsborg: "Det vore en riktig bragd"

IF Brommapojkarna

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Spel i allsvenskan. Att Oscar Pettersson är kvar. Även om transferfönstret är öppet någon dag till.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Få segrar och många förluster.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

BP har varit en säker leverantör av talanger till både utlandet och till större klubbar i Sverige, men just nu är det inga riktiga prospekt kring Grimsta. Det kan dock ändras snabbt.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Förstärkning av försvaret. Frågetecken kring både backlinje och målvaktsbesättning. Det brukar vara kostsamt i bottenstriden att inte ha ett hyfsat försvar och det återstår att se hur väl man håller ihop det.

Hur säkert sitter tränaren?

Olof Mellberg är tillbaka och har hjälp av Andreas Engelmark. Ofta handlar trycket på tränare om förväntningar på en klubb och de flesta inser att BP är nederlagstippat inför återkomsten. Därför kan man misstänka att det krävs riktigt svaga insatser för att de ska vara i fara för att mista jobbet.

Hur går det för laget?

Efter svajigt cupspel vann BP mot Norrköping i allsvenska genrepet. Det är onekligen en utmaning för Mellberg/Engelmark att hålla kvar föreningen i allsvenskan efter att man återigen stigit från division 1 till allsvenskan på två år. Senast slutade det med två nedflyttningar på två år. Det är inte lätt för en förening att hänga med när man tar snabba kliv uppåt och man har tappat en del spelare men framför allt inte riktigt haft råd att spetsa truppen. Lägg till det att BP i allsvenskan ställs inför andra matchbilder där motståndarna troligen kommer att dominera. Det vore en riktig bragd om BP hängde kvar och det är klart att det går, men tipset är att klubben landar på 16:e plats.

IF Elfsborg

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Hemvändarna Niklas Hult och Sebastian Holmén har ett halvår i allsvenskan sig plus en försäsong och det brukar vara vad som krävs för att kunna växla upp. Blir nu två vassa tillskott till laget.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Svårigheten att på allvar blanda sig i toppstriden för att ta medalj och nå spel i Europa.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Jacob Ondrejka har varit på väg till AZ i Nederländerna. Inte omöjligt att han säljs i sommar då han inte förlängt med Elfsborg. Klubben har över tid visat att man är skicklig på att sälja spelare och har oftast ett positivt transfernetto.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

En anfallare? Man har gott om offensiva alternativ och gjorde mycket mål i allsvenskan 2022 men saknar en spelare som kan skicka in rejält med mål.

Hur säkert sitter tränaren?

Borås-klubben är bra på att ha långt tålamod med tränare även om Elfsborg givetvis sparkat tränare vilket både Jörgen Lennartsson och Magnus Haglund upplevt. Ändå verkar Jimmy Thelin ha gjort tillräckligt för att sitta mycket säkert.

Hur går det för laget?

Elfsborg brände cupens gruppspel och har fått nöja sig med träningsmatcher under försäsongen. Jimmy Thelin basar över en solid allsvensk trupp, kan sätta en stark startelva på plan och har fått tid på sig att bygga laget. Svårigheten för Elfsborg är att många konkurrenter har bättre resurser och satsar mer vilket gör att det blir tufft att slå sig in bland medaljlagen och under 2022 föll man jämfört med åren före. Det är en klubb som är välfungerande med fin sportsligt funktion, koll på ekonomin och det är svårt att klaga på jobbet som görs kring Borås Arena. Det krävs att någon eller några spelare når personbästa eller får ett riktigt genombrott för att man ska nå medaljplats, men det blir svårt och Elfsborg slutar på 6:e plats.

1.

2.

3. BK Häcken

4. Hammarby IF

5. AIK

6. IF Elfsborg

7.

8. IFK Göteborg

9.

10. Mjällby AIF

11. IK Sirius

12.

13. Halmstads BK

-------------------------

14.

_____________

15. Degerfors IF

16. Brommapojkarna