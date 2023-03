Lundh tippar allsvenskan 2023 - Djurgården och Kalmar: "Det kan oroa"

Djurgårdens IF

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Oliver Berg. En klasspelare som kommer att bidra till den redan potenta offensiven.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Ribban åker upp med framgångar och spel i Europa eller SM-guld är givetvis siktet inställt på. Vilket är en höjd ribba och då kan det bli besvikelse.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Det är en del spelare som är sugna på nya äventyr: Asoro, Finndell, Edvardsen, Andersson. Återstår att se hur de presterar och vilka. Många klubben kommer att följa talangen Lucas Bergvall.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

ANNONS Kanske, kanske en mittback? Senaste året har man sålt Hjalmar Ekdal och Isak Hien och Marcus Danielson är inte i toppslag. Sett lite svajigt ut. Annars handlar det om att ersätta eventuellt flyktade spelare eller bredda inför möjligt gruppspel i Europa.

Hur säkert sitter tränaren?

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf har förlängt och är de mesta framgångsrika tränarna sedan tidigt 2000-tal då ett väldigt vasst spelarmaterial ihop med Sören Åkeby och Zoran Lukic ordnade dubbla SM-guld. I dagsläget är det större risk att klubben mister tränarna än att de får gå.

Hur går det för laget?

Klubben surfade in från 2022 och med bra fart in i det nya året. Triumfen i cupkvarten mot Malmö gav en injektion men Lech Poznan och Häcken satte stopp i två tävlingar. Djurgården är trots det ett av Sveriges främsta lag och det är rätt små skiften i truppen, även om försvarssidan kan oroa och offensiven är bättre. Det är uppenbart att bara försäljningar i sommar och ett eventuellt gruppspel i Europa skulle kunna få laget att tappa lite fart i allsvenskan. Djurgården kommer att vara med i kampen om Lennart Johanssons pokal men det blir en 2:a plats.

ANNONS

Kalmar FF

Vad kommer att göra supportrarna glada?

Att tappen stannade vid Henrik Rydström, Oliver Berg och inlånade Sebastian Nanasi. Trots allt kunde det ha blivit en riktig flykt när huvudtränaren stack.

Vad kommer att göra supportrarna besvikna?

Kalmar kommer att ha svårare att hänga med än under Rydströms dagar. Det är alltid jobbigt.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Carl Gustafsson var med på landslagets januariturné efter ett starkt 2022.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Möjligen mer offensiv kraft? Om inte sena värvningen Dennis Hümmet är lösningen. Med Berg och Nanasi försvann en hel del spets.

Hur säkert sitter tränaren?

Henrik Jensen är ny från Midtjylland och relativt oprövad som huvudtränare. Lägg till att han tar över efter Henrik Rydström som under två år lyfte KFF. Ingen lätt uppgift för Jensen, men han bör få tid och är uppbackad av invärvade Jens Karlsson som kom från Bodö/Glimt.

ANNONS

Hur går det för laget?

Kalmar FF hade inte varit uppe på fjärdeplats på tio år när fjolårets upplaga slogs om en plats i Europa hela vägen och landade där. En stark prestation men nu är det ett delvis nytt Kalmar. Klubben kunde ordnat kvalspel till Europa Conference League men åkte ut mot Mjällby i cupen och nu hänger det på att Häcken vinner finalen för att KFF ska ut i Europa igen. Sportchefen Jörgen Pettersson har jobbat hårt i vinter för att behålla spelare och addera nytt. Det ser spännande ut, men verkligheten är sådan att lagen runt om kring rustat än mer. Det blir övre halvan men ingen kamp om medaljer utan en 7:e plats.

1. Malmö FF

2. Djurgårdens IF

3. BK Häcken

4. Hammarby IF

5. AIK

6. IF Elfsborg

7. Kalmar FF

8. IFK Göteborg

9. IFK Norrköping

10. Mjällby AIF



ANNONS

11. IK Sirius12. IFK Värnamo13. Halmstads BK-------------------------14. Varbergs Bois_____________15. Degerfors IF16. Brommapojkarna