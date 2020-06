Lundhs allsvenska tips - Elfsborg och Östersund: "Otroligt att ÖFK finns på startlinjen i allsvenskan"

1.

IF Elfsborg

Vad kommer att göra fansen glada?

Johan Larsson är tillbaka efter åren i Danmark och Frankrike. En spelare som brinner för Elfsborg och som dessutom håller hög allsvensk klass.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Att det fortfarande är en bra bit kvar till den toppstrid där Elfsborg låg under tio år och hämtade hem medaljer och Europa-platser. Vilket tyvärr märks i form av glest med folk på läktarna.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Jesper Karlsson hittade äntligen rätt i höstas efter några tyngre säsonger och ordnade både mål och assist och blev uttagen på vinterturnén. Han fyller bara 22 i sommar och kan definitivt locka intresse, även om han har kontrakt till 2021.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Håller målvakterna? Ingen missade väl turerna kring Kevin Stuhr Ellegaard under hösten och egna spelaren Tim Rönning tog över. Nu har man värvat in norrmannen Mathias Dyngeland.

Hur säkert sitter tränaren?

Sett till att Jimmy Thelin suttit stabilt trots en rätt svajig tid sportsligt och förlängt kontraktet så är känslan att han blir kvar oavsett hur det ser ut i tabellen.

Hur går det för laget?

Framgångarna under Anders Svensson-eran med två SM-guld, en rad andra medaljer och spel i Europa har nästan blivit ett ok för klubben. Då hade man dessutom fördelen av att man var tidigt ut med en egen och billig arena och att man hade stora delar av Knallebygden med sig. Nu har avståndet upp till storstadsklubbarna blivit stort och man måste bygga på annat sätt och det med en delvis ny ledning. För två år sedan plockade man in Jimmy Thelin från Jönköping och under ett par säsonger har han stöpt om truppen och spelet. Under hösten lossnade det och kan man ta vid där så kan man ta sig upp på övre halvan och slåss med en del av klubbarna precis under toppskiktet. Man har en rad unga och spännande spelare och har kompletterat med hemvändaren Johan Larsson och kommer att vara ett svårspelat lag och tar sig till en 7:e plats.

Östersunds FK

Vad kommer att göra fansen glada?

I dagsläget måste det räcka att klubben faktiskt överlevt de ekonomiska kriserna som följt senaste åren och är allsvenskt trots man ett tag hotades av nerflyttning.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Att klubben fortsätter att generera negativa rubriker. Krisen är långt ifrån över.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Alla är till salu och tidigare i våras skrev man upp värdet på truppen med 60 miljoner kronor för att återställa det egna kapitalet. Frågan är vem som kan locka till sig köpare? Om 20-årige Attah Kadiri kan bidra med en del mål är han en möjlig försäljning och han visade mot svagare motstånd i cupen att han kan få till det.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Man har fortfarande en stor trupp och det kommer framför allt att handla om att försöka minska den. Kostnaderna är för höga och det finns inte utrymme för nyförvärv om det inte följer ett sponsoravtal som när Bakr Abdellaoui kom till klubben.

Hur säkert sitter tränaren?

Finns inget som är säkert i klubben med tanke på det utsatta ekonomiska läget. Något som snabbt kan förvandlas till ett utsatt sportsligt läge och då är givetvis tränaren Ian Burchnall en som hamnar under tryck. Har inte haft något lätt läge sedan han ersatte Graham Potter för snart två år sedan.

Hur går det för laget?

Det är egentligen rätt otroligt att ÖFK finns på startlinjen i allsvenskan med tanke på turerna som varit under hösten, vintern och våren. Klart att det påverkar spelartruppen när man inte är säker på om jobbet finns kvar. Samtidigt kan det vara sammansvetsande. Under hösten fick man stopp på ett fritt fall men har tappat duon Tom Pettersson och Dino Islamovic efter det och redan förra sommaren försvann Hosam Aeish. I vår blev ÖFK tvåa bakom Häcken i cupens gruppspel och har fortfarande en del kvalitet kvar. Samtidigt är det svårt att se att ÖFK ska hantera det pressade läget och prestera sportsligt och det blir bottenstrid under året. I slutändan får man kvala efter att ha hamnat på 14:e plats.