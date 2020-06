Lundhs allsvenska tips - Falkenberg och Djurgården: "Det blir svårt att upprepa 2019"

1.

2.

3. AIK

4.

5. Djurgårdens IF

6.

7. IF Elfsborg

8.

9. Mjällby AIF

10.

11. Helsingborgs IF

12.

13. IK Sirius

---------------------------------

14. Östersunds FK

______________________

15. Falkenbergs FF

16.

Djurgårdens IF

Vad kommer att göra fansen glada?

En fulltränad Emir Kujovic. Anfallaren kom in under hösten efter några år med begränsat med speltid och nu har han fått tid att hitta rätt. Utmanar om skytteligatiteln.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Kombinationen av tappet av Marcus Danielson, trolig spel i Europa och en allsvenska med tajt spelschema gör att det blir svårt att upprepa 2019.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Fredrik Ulvestad har ett utgående kontrakt och norrmannen är en som lockar visst intresse. Samtidigt är det inte så lätt att komma i väg, se på Jesper Karlström som till slut förlängde med Djurgården.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Klubben har en bra kassa efter flera transfers följt av den stora försäljningen av Marcus Danielson, men har avvaktat med spelaraffärer. Erik Berg uppger att han är tillgänglig igen efter ett år borta och det kan innebära att man täpper luckan efter just lagkapten Danielson. Fortfarande kan ligan bli avblåst i Kina och i så fall kan man låna in guldhjälten, men inte mycket talar för det och sportchefen Bosse Andersson har garanterat sina tentakler ute kring nyförvärv om det finns fynd. Finns ju en del gamla favoriter som kanske vill vända hem? Kerim Mrabti? Simon Tibbling? Emil Bergström? Magnus Eriksson?

Hur säkert sitter tränaren?

Duon Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf inledde karriären i klubben med att bärga SM-guldet. Så det kommer dröja innan någon ifrågasätter dem. Med rätta.

Hur går det för laget?

Efter att Mohamed Buya Turay och Marcus Danielson lämnat mästarlaget är det rätt rimligt att Djurgården är svagare än 2019. Trots att Erik Berg är tillbaka, Kujovic är med från start och att Kalle Holmberg är invärvad. Med tanke på att en del andra klubbar satsat mer och att Djurgården troligen ska balansera kvalspel till Europa är en reaktion sannolik. Cupspelet var möjligtvis bara en tillfällighet men att bara ta fyra poäng och göra sex mål mot Mjällby, Sandviken och Dalkurd var en liten signal om att mästarlaget har en del att jobba med. Nu har månaderna gått och man har fått tid på sig att träna men inte träningsspela och när allsvenskan drar i gång blir allt mer komprimerat och risken är att det slår mot Djurgården. Det händer dessutom att mästarlag får en reaktion som AIK (2010 o 2019), Helsingborg (2012), Elfsborg (2013) och Malmö (2011 o 2015) och har svårt att leva upp till förväntningar. Tror det är vad som väntar för Djurgården som hamnar på en 5:e plats.

Falkenbergs FF

Vad kommer att göra fansen glada?

Allsvenskt spel återigen? Nej, jag fattar att det inte räcker men det måste vara stort att HBK är i superettan och både FFF och Varberg är Hallands representanter i högsta serien. Dessutom slog man HBK i cupen där man vann gruppen.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Målvaktsposten? Klart att Hampus Nilsson inte var ensam ansvarig men det rasslade in mål och en del var hans ansvar. Tim Erlandsson kom in, men är skadad och missar större delen av säsongen. Johan Brattberg var andremålvakt i fjol och nu har man tagit in Viktor Noring som onekligen haft svårt att få ordning på karriären och bytt klubb en rad gånger.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Ingen. Även om man har en del unga talanger och på senare år haft både Gustaf Nilsson och Jesper Karlsson så finns ingen som lockar utländska scouter.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Under 2019 hade man två problem: släppte in för mycket mål (mest i allsvenskan) och gjorde för få (tredje sämst). Möjligen måste man ge sig på jakt efter en ny målvakt. Även offensiven är viktig och om inte Kwame Kizito är lösningen kanske man får leta målskytt.

Hur säkert sitter tränaren?

Hasse Eklund har tagit upp klubben i allsvenskan två gånger och även om han bara har kontrakt över den här säsongen så lär han kunna stanna om han vill. Han är inte ifrågasatt utan alla inser jobbet han gjort och när han återvände efter kicken från Kalmar FF hade han möjlighet att ställa krav.

Hur går det för laget?

Nsima Peter ordnade allsvenskt spel även 2020 i säsongens sista minuter. Onekligen starkt och det var en tung säsong för Falkenberg och att 25 poäng och minus 37 i målskillnad räckte till nytt kontrakt var något nytt. Man har skiftat målvakt och försökt spetsa både försvar och anfall. Frågan är hur långt det räcker? Visst, man vann gruppspelet i cupen men det hängde mer på att IFK Norrköping klantade sig. Att allsvenskan avgörs över kortare tid kommer inte vara bra för en klubb med ett manskap där kvaliteten faller ganska snabbt utanför startelvan. Även om man har allsvensk erfarenhet och kan leva på kollektivet så räcker inte dagens trupp till att ordna allsvenskt spel 2021 och man hamnar på 15:e plats.