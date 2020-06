Lundhs allsvenska tips - Häcken och MFF: "Det som läckt ut kring Malmö ger inte intryck av enbart harmoni"

1. Hammarby IF

2. Malmö FF

3. AIK

4. IFK Göteborg

5. Djurgårdens IF

6. BK Häcken

7. IF Elfsborg

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10. Kalmar FF

11. Helsingborgs IF

12. Örebro SK

13. IK Sirius

---------------------------------

14. Östersunds FK

---------------------------------

15. Falkenbergs FF

16. Varbergs Bois

Malmö FF

Vad kommer att göra fansen glada?

Ola Toivonen tillbaka. Återigen lyckas Malmö ta hem en hemvändare och det är en styrka att man fyller på med kvalitet och erfarenhet samtidigt som de känner till klubben.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Naturligtvis bleknar det men första säsongen utan Markus Rosenberg påminner om anfallarens värde och symbolik.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Anel Ahmedhodzic sticker ut om man ser till utveckling och ålder. Tim Prica har kort kontraktstid kvar och Rosenborg är intresserat.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Inget. Det stora problemet för Malmö är snarare hur man hanterar en så bred trupp och med en rad erfarna veteraner som inte vill sitta på bänken. Det är inte konstigt att det slår gnistor kring truppen med tanke på konkurrensen.

Hur säkert sitter tränaren?

I en klubb som byter tränare även när det blir SM-guld sitter ingen säkert. Sedan Åge Hareide lämnade 2015 har laget letts av fyra olika tränare plus en temporär. Dessutom har det varit omsättning i ledarstaben under åren trots att man hade långa kontrakt.

Hur går det för laget?

Nye och rätt oprövade Jon Dahl Tomasson fick inte mycket tid på sig innan Wolfsburg väntade och resultatet var inte så överraskande. Sedan hanterade MFF cupen fram till kvartsfinalen även om det var mot svagt motstånd. Truppmässigt är det få klubbar som mäter sig med Malmö och då har man adderat Ola Toivonen. Samtidigt kan det vara en utmaning för Tomasson att hålla alla nöjda och det som läckt ut ger inte intryck av enbart harmoni. Kolla bara på anfallsbesättningen med sex-sju möjliga alternativ. Kan den danske tränare få alla att dra åt samma håll och haka i hans fotbollsfilosofi? Det blir inte lätt och målsättningen är given och det handlar om att ta hem SM-guldet efter två år utan titlar. Naturligtvis är gruppspel i Europa viktigt med tanke på intäkterna detta år där miljonerna rinner ut. Även om det blir toppstrid är det för många nya och därmed osäkra delar som gör att det blir en 2:a plats.

BK Häcken

Vad kommer att göra fansen glada?

Att Andreas Alm fått fler offensiva alternativ. Borde generera fler mål.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Inte bäst i stan längre. Blåvitt hölls bakom i tabellen 2019 men storebror verkar få fart igen och kliver förbi.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Daleho Irandust är hetast men har kontrakt över 2021. Även talangen Ali Youssef finns på radarn hos en del klubbar.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Med tanke på ett inställt Gothia Cup lär inte Häcken jaga nyförvärv utan snarare försäljningar.

Hur säkert sitter tränaren?

Lika säkert som att Hisingen ligger kvar. Häcken ger gärna en tränare tid och Andreas Alm har hittills bärgat klubbens andra titel.

Hur går det för laget?

Fjolåret var klubbens bästa säsong någonsin med cuptitel och sjätte plats i tabellen. Och då sålde man ändå bort en del av chanserna i en toppstrid när Alexander Jeremejeff försvann på sommaren. Klart att målskyttet kan oroa med tanke på att även Paulinho försvunnit och att Häcken gjorde minst mål av lagen på övre halvan. Kan Gustaf Nilsson få fart på karriären igen? Häcken har laddat på med Alexander Söderlund, Jasse Touminen och Patrik Wålemark och det ser ljusare ut. Mittfältet är solitt och man har försökt addera mer spets i form av Leo Bengtsson. Bakåt är målvakten en av allsvenskans starkaste och backlinjen har breddats med Varbergs Tobias Carlsson. Kommer att vara precis under topplagen men har som vanligt svårt att få till det i de stora matcherna och hamnar på 6:e plats.