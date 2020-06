Lundhs allsvenska tips - Norrköping och Örebro: "Man kan undra vem som ska göra målen"

1.

2.

3. AIK

4. IFK Göteborg

5. Djurgårdens IF

6.

7. IF Elfsborg

8. IFK Norrköping

9. Mjällby AIF

10.

11. Helsingborgs IF

12. Örebro SK

13. IK Sirius

---------------------------------

14. Östersunds FK

______________________

15. Falkenbergs FF

16. Varbergs Bois

IFK Norrköping

Vad kommer att göra fansen glada?

Sead Haksabanovic är kvar och det är en artist som håller hög klass. Återstår att se om klubben klarar av att köpa loss honom eller om han försvinner i sommar.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Att man fortsätter tappa fler spelare än man tar in. Ekonomin är givetvis en faktor och det har spelat in under en turbulent vinter där bland annat trotjänaren Mikael ”Gädda” Hansson tvingades bort trots protester från spelare och sponsorer.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Norrköping har på senare år varit en skicklig försäljare av spelare som man förädlat i klubben. Även om marknaden ändrats av corona-krisen finns isländske talangen Ísak Bergmann Jóhannesson, målvakten Isak Pettersson vars kontrakt löper ut, hemvändare som Alexander Fransson och Eric Smith som dock måste lyfta sig.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

Beror på vad som händer kring Haksabanovic och en del av spelarna med utgående kontrakt, men man håller i plånboken i klubben för att inte äventyra framtiden. Även om man verkar beredd att betala för att få loss Haksabanovic. Man kan undra vem som ska göra målen.

Hur säkert sitter tränaren?

Jens Gustafsson har kontrakt över 2021 men kraftfulle IFK-basen Peter Hunt är inte alltid lätt att jobba med och om resultaten går fel kan det svänga snabbt. När man dessutom stramat åt i klubben så kan tränaren och sportchefen (som är samma person) fundera på om klubben är rätt för honom.

Hur går det för laget?

Efter SM-guldet 2015 har man gjort ett par starka säsonger där man tagit medalj (2016 och 2018) men samtidigt glidit lite längre ner i tabellen vartannat år. Även om man har en stark förstaelva kan man undra om de senaste årens spelaromsättning är hållbar, men det ska bli spännande att följa klubben som testat nytt spelsystem. Utan tvekan kan man vara ett svårt motstånd även för allsvenskans storklubbar men en hel del spelare med utgående kontrakt är sällan en vinnare. Dessutom har tongivande spelare som Alexander Fransson och Christoffer Nyman inte nått några riktiga höjder efter att de återkommit till klubben. För mycket osäkerhet kring IFK Norrköping gör att säsongen slutar med en 8:e plats.

Örebro SK

Vad kommer att göra fansen glada?

Nahir Besara är en spelare som lyfter ÖSK och att han vände tillbaka var en bonus.

Vad kommer att göra fansen besvikna?

Osäkerheten kring om Jack Lahne kan leverera sportsligt som Carlos Strandberg i fjol. Nu har rubrikerna handlat om fel saker.

Vilken spelare är intressant för utländska klubbar?

Jake Larson. Fick sitt genombrott i fjol och har långt kontrakt men klubben har svag ekonomi och behöver intäkter.

Vad behöver ledningen leta efter i sommar?

En målskytt. Carlos Strandberg räddade klubben med 11 mål under våren i fjol och även Filip Rogic som gjorde 8 är borta. Jack Lahne är där på lån till 31 juli och har en oklar framtid nu när Amiens åkte ur franska ligan. Eller vaknar skadedrabbade Agon Mehmeti till liv?

Hur säkert sitter tränaren?

Managern Axel Kjäll är oerhört respekterad men klubben hade en tung höst men endast en seger de sista två månaderna och fem poäng på åtta matcher. Nu hängde man kvar oavsett och alla inser att Kjälls uppdrag inte är lätt med tanke på resurserna och därför lär inte klubbledningen agera förrän om det blir riktig kris.

Hur går det för laget?

En stor del av stommen är kvar från 2019 men det går inte att bortse från att spelarna som stod för 23 av målen försvunnit och det var mer än hälften av vad klubben mäktade med. Dessutom var ett annat problem under fjolåret att det rasslade in mål, man släppte nästan in två mål per match. Under vårens cupspel imponerande man inte heller och åkte ut i gruppspelet. Fortfarande är det veteraner som Oscar Jansson, Michael Almebäck, Nordin Gerzic och Johan Mårtensson som är viktiga och sedan vill det till att lån som Lahne och Andreas Skovgaard bidrar ihop med allsvenskt oprövade värvningar som Robin Book, Erik Björndahl och Benjamin Hjertstrand. Lägg till Mehmeti och Martin Broberg som inte alls kunnat bidra som tänkt efter att man kommit till klubben nu bör nå rätt nivå. Säsongen 2020 blir en prövning för ÖSK när matcherna kommer tätt och kvaliteten utanför en given elva är osäker. En räddningsplanka är att många lag är i samma läge och att många Örebro-spelare har vana och erfarenhet av att hantera det. Det blir ett år som handlar om att hänga kvar och Örebro SK hamnar till slut på 12:e plats.