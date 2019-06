Lundström hoppas på trupplats mot MFF: "Jobbar stenhårt för att bli spelaren jag var"

14 månader efter att han ådrog sin korsbandsskada gjorde Robert Lundström nyligen comeback i AIK-tröjan, i en träningsmatch mot Häcken. Men han fick ingen plats i truppen till det allsvenska mötet med IFK Norrköping senast. Tränaren Rikard Norling har varit tydlig med att han inte tänker stressa med högerbacken.

- Jag har en väldigt försiktig approach till honom. Innan han blev skadad så var han en av våra bästa spelare och gjorde stor skillnad för effekten. Det vet jag. Men jag vet också att han har varit borta i ett år, precis kommit tillbaka och att det är lätt att tänka nu när Daniel (Sundgren, lämnar för Aris den 18 juli) försvinner om någon månad att han (Lundström) ska vara klar. Men jag vill inte ha det så. Jag stressar inte på honom på det sättet. Vi har Heradi (Rashidi) som också är ett väldigt bra alternativ. Vi får se. Men jag kommer vara lite mer försiktig med honom, sa Norling tidigare i veckan.

Lundström själv känner att han är på gång.

- Jag mår bra. Jag är tillbaka och har tränat för fullt i några veckor. Jag fick göra min lilla comeback mot Häcken, det var kul att känna på det igen och kroppen kändes bra, säger 29-åringen.

Kändes det ovant?

- Ja, det var ganska ovant att spela, måste jag säga. Det var väl skönt att det var en träningsmatch så att jag fick känna på det på det viset. Men kroppen svarade bra och det var det viktigaste.

- Jag tränar på och det gäller för mig att jobba hårt på varje träning och hitta formen på det viset, det finns ju inga reservlagsmatcher som jag kan spela här eller så. Jag vet ju att Daniel kommer försvinna snart och det är ju där jag kommer konkurrera. Jag ska försöka hitta formen inom kort.

Hur känner du kring att Rikard vill vara försiktig me dig?

- Det har ju gått lite mer än ett år nu och att börja stressa nu… det är klart att jag känner stress, för jag vill börja spela, men Rikard har varit försiktig och det har varit ganska bra. För nu känner jag att mitt knä och kroppen känns bra. Nu är det bara fotbollen som ska komma. Jag känner att det börja komma också. Jag tror det kommer bli bra snart.

Lundström hoppas kunna nå tillbaka till den nivån han höll innan han drabbades av skadan.

- Det är klart att jag har de tankarna, att jag vill komma tillbaka dit. Jag var i mitt livs form innan jag blev skadad och min målsättning är att hitta tillbaka till det. Det tror jag också att jag kommer göra. Jag är ju samma fotbollsspelare. Jag jobbar stenhårt för att bli den spelaren som jag var för lite mer än ett år sedan.

På söndag ställs AIK mot Malmö FF på hemmaplan och till den matchen vill Lundström ta en trupplats.

- Jag siktar på att vara med i truppen på söndag. Jag känner mig redo för att vara med i truppen. Så jag hoppas få vara med.

AIK-Malmö FF sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 14.30 under söndagen.