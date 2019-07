Lundström inte borträknad mot Sirius - Michel kan göra AIK-debut: "I bra form"

Under lördagen åker AIK till Uppsala för att ta sig an Sirius på bortaplan, efter att ha förlorat med 2-1 borta i Champions League-kvalet mot Maribor i onsdags. Högerbacken Robert Lundström saknades då, på grund av en underkroppsskada. Men AIK utesluter inte spel mot Sirius för honom.

- Han är inte exkluderad i alla fall. Sen får vi se i morgon hur det ser ut, säger tränaren Rikard Norling.

- Han är i allra högsta grad aktuell för att vara med i truppen.

Vidare ser nyförvärvet Felix Michel, som kan spela back och mittfältare, ut att ha möjligheten att göra debut redan mot Sirius. Han presenterades av AIK under torsdagen och ser ut att bli spelklar.

- Vi hoppas det, säger sportchefen Björn Wesström.

Så länge AIK får grönt ljus att använda sig av Michel kommer han vara en del av truppen mot Sirius, berättar tränaren Rikard Norling.

- Om han kommer bli uttagen i truppen handlar mer om huruvida all formalia blir klar eller inte, säger Norling.

Michel själv känner sig redo att kastas rakt in i hetluften. Han har stor tro på att bli spelklar till matchen.

- Jag blir spelklar, så jag kommer följa med (till Uppsala). Sen får vi se om jag spelar, säger Michel.

- Jag känner mig i bra form och det vore skönt att komma in i det direkt, för då kommer man snabbare in i allt, om man får bocka av första matchen direkt.

Sirius-AIK har avspark klockan 16.00 under lördagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se.