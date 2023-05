Madjed räddade Hammarby från förlust mot Degerfors

På torsdagen ställdes Hammarby mot Degerfors och Bajen-tränaren Marti Cifuentes valde att ge 19-årige Markus Karlsson chansen från start.

Det visade sig bli ett klokt beslut.

Några minuter före paus fick ytterbacken bollen vid straffområdeskanten, lade över den på vänsterfoten och knorrade in 1-0 i bortre krysset.

Men direkt därefter drabbades Hammarby av en utvisning. Nathaniel Adjei rev ner Diego Campos, som var på väg att bli fri, och fick rött kort.

Hammarby ledde med 1-0 i paus.

- Vi är riktigt missnöjda. Vi kan rulla mycket mer, behöver inte stressa. De bjuder på ytor bakom backlinjen. Det gäller att ha löpningar och sätta bollen där. Lite mer tålamod när de spelar med tio man. Då sätter vi dit några bollar, sa Degerfors Karim Mammar till Discovery+ i paus.

I den andra halvleken vände Degerfors. Dijan Vukojevic kvitterade efter dryga timmens spel och sex minuter senare satte Rasmus Örqvist dit 2-1.

Men Bajen kom tillbaka.

I den 71:a minuten kvitterade Hammarby. Inhoppade Montader Madjed, 18, bröt in från högerkanten och via täckande Degerfors-spelare tog bollen en båge över Jonas Olsson och in i mål.

Det blev matchens sista mål, men det var nära att Degerfors tog tre poäng. Fortune Bassey brände ett jätteläge i slutminuterna.

Matchen slutade 2-2.

- Jag är jättestolt över hur vi jobbar som lag. Jag är väldigt stolt. Vi har mycket stolpe ut känns det som, men vi kan bara jobba hårt, säger Nahir Besara i Discovery+ och fortsätter:

- Skönt att ”Monte” kommer in och gör ett mål. Skönt med 2-2, men vi hade hoppats på alla tre.

Hammarby-kaptenen medger att det inte var någon enkel match att ta tre poäng i.

- Det är inte enkelt att komma hit och vinna. De stod lågt och gjorde det svårt för oss.

Rasmus Örqvist i samma sändning:

- Jag tycker vi gör en bra andra halvlek, men tyvärr räcker det inte hela vägen, säger han i Discovery+ och fortsätter:

- Det är en poäng mot Hammarby, men vi ville ha tre poäng på hemmaplan. Det är en besvikelse.

Hammarby är nu nia i allsvenskan och ställs härnäst mot IFK Värnamo. Det är en match som Fredrik Hammar kommer att missa efter ett hjärnsläpp från bänken.

Degerfors är elva i allsvenskan och möter i nästa omgång Varbergs Bois.

Startelvor:

Degerfors: Olsson - Granath, Korac, Mammar - Bouzaiene, Ohlsson, Gravius, Gyau - Örqvist, Vukojevic, Campos.

Hammarby: Dovin - Karlsson, Adjei, Pinas, Strand - Tekie, Sadiku, Besara - Nilsson, Boudah, Nalic.