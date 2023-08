Magashy talar ut - har hamnat i frysboxen: "En tuff situation för mig"

Inför säsongen värvade AIK in Abdussalam Magashy som kom från ett fint år i Värnamo. Mittfältaren var oftast en startspelare under Andreas Brännström, men efter att Henning Berg tagit över som tränare så har situationen förändrats.



Han startade i 0-0-matchen mot Malmö FF den 23 juli, i matchen efter ett inhopp när det blev seger med 1-0 mot Sirius. Men mot Kalmar FF, BP, Dalkurd och IFK Norrköping fick han inte ens plats på bänken.



- Det är en tuff situation för mig. Det är första gången jag är i en sådan situation. Så det är svårt att anpassa sig till det, säger han till Fotbollskanalen.



- Det är en utmaning för mig. Det är upp till mig hur jag ska göra i den här situationen. Men jag blir motiverad av det.

Borde du vara med i truppen?

- Det är tränarens beslut. Det är han som får förklara det. Men jag försöker alltid göra mitt bästa.



Är det för att andra spelare är bättre?

- Jag vet inte. Det är tränaren som ser allt på träningar och i matcher. Det är tränarens beslut.



Måste du söka en ny klubb om situationen inte förändras?

- Ja men jag tror att situationen kommer att förändras. Jag försöker jobba hårt för att ta mig tillbaka in i laget.



Henning Berg berättar för Fotbollskanalen att Magashy är utanför truppen på grund av att det finns andra spelare som är bättre.



- Det handlar om konkurrens. Vi har många bra spelare. Det är tätt och jämnt på flera platser. Tyvärr blir det så för spelare ibland, men det är bara att jobba hårt på träningarna och visa upp sig och bli bättre, säger Berg.



Så här förklarar Berg det beslutet.



- Det är en helt annan position. Lamine Dabo är mittback på våra träningar och vi ville ha täckning för ”Milo” (Alexander Milosevic) och ”Sotte” (Sotirios Papagiannopoulos) i den matchen.