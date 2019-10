Magyar obesegrad sedan återkomsten: "Hela laget har hittat en ny nivå"

28-årige Richard Magyar återvände från Greuther Fürth i Tyskland till Hammarby i somras. Mittbacken har snabbt blivit en given spelare i laget och kommer med största sannolikhet att vara en del av mittlåset när Bajen möter Malmö i en match som kan avgöra mycket i toppstriden.

- Det blir en stor utmaning för oss. Malmö är ett bra lag och det kommer bli en bra värdemätare och alla de klassiska grejerna. Sedan är det en viktig match för båda lagen, så att det är väldigt kul, säger mittbacken till Fotbollskanalen.

Kommer Magyar att fortsätta trenden han har haft sedan återkomsten i somras så kommer matchen antagligen att sluta bra för Hammarby. Försvararen har spelat i elva matcher och har bara ett kryss och resten segrar. Den enda matchen Hammarby förlorat sedan i början av juli, den mot IFK Norrköping, var mittbacken borta med en skada.

- Det är klart att det är väldigt kul. Jag har inte haft det tidigare. Så det är jättekul, såklart. Sen är det att hela laget, hela truppen har hittat en ny nivå. Det är lite tryggare och lite mer självförtroende och sådana saker. Men såklart, det är kul att vinna och det har vi gjort mycket på senaste. Vi får fortsätta på det, säger Magyar.

Trots att han menar att det alltid kommer en del saker med ett klubbyte, så har han kommit in väldigt bra i Hammarby sedan i somras.

- Laget som är här nu är helt annorlunda än när jag lämnade. Det är klart att man har en inkörsperiod, men jag tycker att både Stefan (Billborn, tränare) och hela tränarteamet, men även spelarna har gjort det lättast möjligt för en och det är en fantastisk grupp. Så det känns som att det har gått förhållandevis snabbt, det här inkörsperioden. Även om det alltid finns saker som kan bli bättre och utvecklas känns det som att det har varit ett väldigt fint mottagande, säger 28-åringen.

Du sa i en intervju i DN i veckan att Hammarby är den klubb du trivts allra bäst i av alla klubbar du varit i, varför är det så?

- Man spenderar mycket tid här och med människorna här. Det är människorna här som gör att man verkligen trivs och känner sig hemma och till ro på något sätt. Sen är det även Stockholm, jag har familj och vänner i Stockholm så det är många bitar. Jag tycker att Hammarby är en fantastisk förening som är familjär och det känns verkligen som att man kan vara sig själv och vara öppen med allting. Det är väldigt högt i tak och alla har varandras rygg. Det är väl det, säger Magyar.

Hur viktigt är det att det fungerar utanför planen för att det ska fungera på planen?

- Jag tror att alla är olika. Jag börjar inse hos mig själv att för mig är det tydligt att trivs jag vid sidan av planen där jag är, så spelar jag också bättre. Sen är alla olika, vissa behöver kanske inte det i lika stor utsträckning. Men jag tror generellt att spelare som mår bra och trivs där de är och känner glädje kring hela sitt liv presterar bättre.

Magyar menar även att Hammarbys sätt som förening smittar av sig på spelarna. Känslan är avslappnat runt Bajen, vilket gör att gruppen också blir tajtare. På sista tiden har också flera spelare som har fått mindre speltid gjort det bra när de kommit in, vilket Magyar tror har med atmosfären i laget att göra.

- Det finns väldigt många typer av människor i vår grupp, men det känns som att alla passar in i pusslet. Både personlighetsmässigt och fotbollsmässigt. Såklart är det skitkul att se spelare som har haft det lite motigare med speltid när de kommer in med full energi och power och lyfter laget. Det är fantastiskt, säger försvararen.

Mötet mellan Hammarby och Malmö FF börjar 15.00 och sänds via C More.