Magyar om psykologi-studierna och förhållandet till Bajen: "Som ett andra hem"

Hammarbys mittback Richard Magyar, 28, blev målskytt i senaste hemmamatchen mot Malmö FF och bröt därefter ihop ute på planen på Tele2 Arena. De känslosamma bilderna gick rakt igenom tv-rutan och efter matchens slut gav mittbacken en förklaring till varför känslobägaren rann över.

Magyar öppnade nämligen redan under 2017 upp sig om sin psykiska ohälsa som han tidigare har kämpat med och om att han då hade blivit ambassadör för Suicide Zero, en organisation som arbetar med självmordsprevention och med att belysa ämnet psykisk ohälsa. Samtidigt kom han tillbaka till Bajen i somras och det samlat blev just då för mycket för spelaren.

Nu berättar Magyar att han fått positiva reaktioner efter händelsen.

- Det har såklart varit mycket positivt. Det var inte riktigt planerat, ett ganska överväldigande tillfälle för mig sett till hela min karriär. Det var fint på något sätt och jag har fått ett fint bemötande av folk som har hört av sig. Det var en speciell match och ett speciellt tillfälle för mig, men det är inte mer än så. Det är glömt sedan länge. Vi har redan spelat en match emellan och har en viktig match på lördag, säger han till Fotbollskanalen.

Magyar berättar även att han trivs väldigt bra i Hammarby. Han känner mycket för klubben på ett personligt plan, lite som ett andra hem.

- Jag tycker att Hammarby som klubb är en speciell klubb och det tror jag att många håller med mig om. Det är både med supporterkulturen runt omkring och också historian här med att det har varit en klubb som kämpat lite med resultaten för inte allt för längesedan, samtidigt som vi nu är med i en guldstrid. Det var lika många fans då som nu. Det är en kultur runt klubben och jag tror att, oavsett vilket lag man hejar på, kan man med rena ögon hålla med om att Hammarby är en stor del av svensk fotboll och den utveckling svensk fotboll har framåt, säger han.

Trivs du bättre här i Hammarby gentemot där du har varit tidigare i karriären?

- Halmstad är också en väldigt speciell förening för mig i och med att jag kom dit som juniorspelare och spelade där hela vägen upp till A-laget och var kapten i A-laget också. Det är klart att det också är en förening som är väldigt speciell för mig, men om man ser till där jag har varit runt proffsmässigt är Hammarby verkligen något speciellt. Det är bra stämning i föreningen och man känner sig väldigt välkommen och omhändertagen. Jag trivs och för mig är det verkligen som ett andra hem.

Du har ett treårsavtal. Känner du att du kan stanna i Hammarby längre än så?

- Jag har inte tänkt så långt. Jag försöker verkligen njuta av mitt liv varje dag. Varje dag jag trivs här och får komma hit är det jättefint, men det är klart att jag ser på Hammarby som mer än bara en fotbollsklubb. Det är ett ställe där jag trivs, men det är många bitar som ska in i det. De kanske inte vill ha kvar mig efter ett tag… Nej, skämt åsido, jag trivs här och är väldigt nöjd.

Samtidigt har Magyars historia med psykisk ohälsa väckt ett nytt intresse ytterligare till liv - psykologi. Mittbacken berättar att han under senaste året studerat ämnet halvfart på distans.

- Mitt intresse har definitivt tagit fyr, om man säger så. Jag har alltid varit intresserad av psykologi och även om jag inte pluggat har jag läst mycket i den genren och nu när jag har pluggat lite känns det helt rätt. Intresset har ökat med min historia, man har blivit mer intresserad av det.

Hur går det för dig?

- Det har gått bra. Jag har ambitioner att fortsätta studera det och har även lösa ambitioner om att efter karriären studera till psykolog, men det är ett steg längre fram. Det fungerar bra vid sidan av fotbollen. Det fungerade bra i Tyskland också, jag körde på distans därifrån med. Det är intressant och det känns som en bra avlastning för mig från fotbollen, att ha huvudet någon annanstans, säger han och berättar vidare:

- Det går inte att studera psykologutbildningen på distans, då det är en heltidsutbildning, men det man får göra är att bygga ihop en kandidat inom psykologi och eventuellt kan man tillgodoräkna sig något sedan, men om man ska bli psykolog måste man in i skolan.

Men ännu är karriären långt ifrån över och på lördag väntar säsongens viktigaste match - BK Häcken hemma på Tele2 Arena. Hammarby behöver vinna för att ha chans att få fira SM-guld, men behöver också hjälp genom seger för IFK Norrköping mot Djurgården och genom att Malmö FF, vid seger mot Örebro SK, gör färre mål än Bajen mot Häcken i Stockholm.

- Det är kul att det finns en möjlighet kvar och det är kul att det kommer att bli så spännande. Det är klart att vi är fokuserade och hoppas på att oddsen är till vår favör på lördag. Vi måste ut och vinna vår match och framför allt spela bättre än senast. Det är vårt fokus, säger han.

Förväntade du dig guldstrid in i det sista när du skrev på i somras?

- Det var mer en fråga om att få ihop det. Jag kände att kvaliteten finns där, både taktiskt och kvalitetsmässigt. Det kändes som att det fanns en möjlighet att bli riktigt starka och sedan har vissa bitar fallit på plats för oss rätt bra. Även om man alltid vill ha mer är det roligt att vi är i det läget vi är i nu och får uppleva det här med alla supportrar. Det blir spännande för hela fotbolls-Sverige på lördag. Det är så mycket som kan hända.

Hammarbys möte med Häcken börjar klockan 13.00 på lördag och sänds på C More Live och streamat på cmore.se.