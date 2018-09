Majstorovic efter Pimentas time out: "Tog tag i bitarna på en gång"

Under fredagen publicerade Aftonbladet en artikel i vilken flera olika BP-spelare, anonymt, uppger att tränaren Luis Pimenta bland annat mobbar spelare och jobbar med hårda bestraffningar. Därefter meddelade klubben att tränaren tar en time out under tiden som föreningen utreder anklagelserna mot honom, samtidigt som tidigare assisterande tränaren Gonçalo Pereira tar över som tillfällig huvudtränare.

- Föreningen har fattat beslut att ansvarig tränare tar timeout från sina uppgifter under utredningens gång. Laget leds tillsvidare av assisterande tränare, sa BP:s sportchef Daniel Majstorovic i en kommentar på klubbens hemsida.

Efter Brommapojkarnas 3-0-förlust i eftermiddag mot Malmö FF på Grimsta, så sa BP:s sportchef Daniel Majstorovic så här till C More om ämnet:

- Det är som vi sagt och som jag säger nu, att vi inte vill kommentera de uppgifterna just nu. Nu lägger vi ner ett jobb som vi behöver göra grundligt för att få in all information och till vi har all information på bordet, så kommer Luis ha en time out, säger han till C More.

Den tidigare BP-spelaren Bajram Ajeti bekräftade, efter Aftonbladets publicering, uppgifterna som kom fram och hävdade även att han till Majstorovic larmade om delar av Pimentas metoder.

- Jag gick dit (till Majstorovic) av två anledningar, för att några metoder var fel och att spelargruppen var missnöjd, men han sa bara att vi ska försöka lösa det. Han sa att han (Majstorovic) gillade mig som person, men han lyssnade inte på mig, sa Ajeti till Fotbollskanalen då.

- Jag tror inte att det kom fram till ledningen eftersom att det inte hände något. Det stannade hos Majstorovic. Han (Majstorovic) måste ju se sig själv i spegeln och fråga sig om han gjorde rätt som inte lyssnade på spelarna. Det är lite konstigt att han står bakom hans (Pimentas) rygg, när Luis hade det beteendet, fortsatte han.



När C More i dag ställde en fråga till Majstorovic om hur länge han har känt till Pimentas ledarstil, så berättade han att han tidigare inte märkte av något "anmärkningsvärt"

- Det är inget som varit mer anmärkningsvärt än vid något annat tillfälle kring hur det varit tidigare. Det är klart att resultat påverkar grupper och att det alltid finns tyck och tänk i en grupp och åsikter om saker och ting, men inget som varit på den nivån.

Hur lång tid tar det innan utredningen är klar?

- Det är svårt att säga. Vi ska göra ett grundligt arbete som vi påbörjat och få fram all information på bordet och sedan ta ett nästa steg.

Tycker du att ni som klubb har reagerat tillräckligt snabbt i den här frågan?

- Absolut. Vi agerade från att det kom fram och publicerades på det sättet som det publicerades. Vi tog tag i bitarna på en gång och agerade utefter det.

Aftonbladet uppgav att anklagelserna handlar om att tränaren satt upp en "hierarki-lista" helt öppet på en vägg, på vilken han rankar spelarna i truppen utifrån hur han i dagsläget ser på deras status i laget. Efter matchen mot Häcken nyligen ska Pimenta ha dragit in två dagars ledighet för spelarna och låtit dem gå upp inför varandra och berätta om när de var en "pussy" eller när de hade "balls" under matchen. Vidare berättar Aftonbladets källor att Pimenta har kallat spelare för "nigger" och visat ett klipp ur filmen "Wolf of Wall Street", där Leonardo Di Caprios rollfigur drar kokain från en prostituerad kvinnas nakna stjärt. Det ska vara ett exempel på "manlighet", enligt Pimenta.

