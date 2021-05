Mål i tre raka - nu siktar Bergström på ett fjärde raka: "Tackar inte nej"

Mjällby inledde den allsvenska säsongen lite knackigt utan mål i de tre första matcherna, men i de tre senaste matcherna har de gjort tre mål och inte förlorat. Lagets anfallare, Jacob Bergström, har gjort alla tre målen.

- Det är skönt både för laget och för en själv att vi kunde spräcka målnollan och allt det där. Det är det man vill som anfallare. Det första är att man vill göra mål, och sedan att man hjälper laget samtidigt - det är det som det går ut på. Det är otroligt kul att man får spela en viktig roll i de matcherna, säger Jacob Bergström till Fotbollskanalen.

Vad är det som gjort att det lossnat?

- Vet inte riktigt, vi har ju skapat rätt mycket chanser och har väl haft rätt bra expected goals tror jag, vi ska väl ha gjort fler mål egentligen, det handlar om att trycka dit den när vi får lägen. Så det har väl mer med det att göra, handlar väl mer om det, att vi ska sätta dit bollen, säger han och fortsätter:

- Det är positivt att vi skapar chanser i alla fall. Det är alltid något, sedan ska vi göra mål också, och det är det vi kan göra lite bättre.

Att trycka in bollen var minst sagt något som Bergström när han gjorde mål mot Östersunds FK förra helgen. 26-åringen tog full fart, nickade in bollen i mål och brakade in i stolpen. Hela målställningen var nära att välta, och stolpen fick flyttas tillbaka innan spelet kunde sättas igång igen.

- Man är ju hjärndöd va, så man kör ju bara, sa Bergström till Discovery+ då.

- Jag där tog man ju verkligen det där begreppet, att allt ska in i mål, det var ju härligt - mer sådant, säger han till Fotbollskanalen.

Om man tittar på målet, känner du att du sticker ut lite bland anfallarna där?

- Det är klart, de bilderna visar att man gör allt för att göra mål, så det är något man kan stå för. Men jag tror säkert att flera hade gjort likadant, det är inte så ofta att de kommer i de situationerna kanske, men jag tror flera hade gjort likadant som jag där faktiskt.

Under måndagen väntar match mot BK Häcken, och Bergström tror på en tuff match.

- De är ett bra lag, sedan har det inte gått så bra för dem nu i början. Förmodligen kommer de vara vråltaggade och vilja ta tre poäng av oss liksom. Vi vet väl att deras favoritunderlag inte är gräs. Vi är riktigt taggade på att ta tre poäng, vi vet att vi är starka på Strandvallen. Vi vill ha tre poäng.

Kan du lova mål i fjärde raka matchen då?

- Aanej, det kan jag inte göra, men jag tackar inte nej till det - så mycket kan jag säga. Jag hoppas på vinst i alla fall, och något mål hade varit kul också. Vinst är viktigast.

Matchen mellan Mjällby AIF och BK Häcken börjar 18.30.