Målfest när Örebro besegrade Norrköping - Hümmet med hattrick i ÖSK-debuten

När startelvorna presenterades inför avsparken i Närke mellan Örebro och Norrköping återfanns stjärnorna Christoffer Nyman och Sead Haksabanovic. I ÖSK spelar nyförvärvet Deniz Hümmet från start.

Det var även den förstnämnde Norrköpingsstjärnan Christoffer Nyman som gjorde matchens första mål, trodde nog de flesta på Behrn Arena. Anfallaren sprang jublandes mot sina lagkamrater, men upptäckte sedan att en av linjedomarna signalerat för offside. På reprisbilderna gick att se hur en medspelare, i offside-position, stått i skottlinjen och eventuellt skymt Örebro-keepern Jansson.

Efter halvtimmen spelad var det Örebro som öppnade målskyttet. Vänsterbacken Kevin Wright drev upp med bollen, vägspelade sig förbi Norrköpings-försvaret, och hittade sedan nyförvärvet Deniz Hümmet som gjorde mål i debuten för ÖSK.

Men det var inte länge ÖSK fick behålla ledningen. På en frispark bara minuter senare var Rasmus Lauritsen framme. Danskens första nick räddades av Oscar Jansson, men Lauritsen var först på returen och kvitterade till 1-1 för Norrköping.

Bara två minuter efter kvitteringen tog Norrköping även ledningen. Christoffer Nyman hittade sig själv i en ganska snäv vinkel mot ÖSK-målet, men lyckades ändå placera in 2-1 tätt intill Janssons främre stolpe.

Målkavalkaden fortsatte sedan fyra minuter senare. Hümmet fick en passning på straffområdeslinjen, vände bort en Norrköpings-försvarade och placerade iskallt in 2-2 i bortre krysset bakom Isak Pettersson. Fyra mål på tio minuter var ett faktum.

Under den andra halvleken fortsatte målfesten. Från straffpunkten placerade Nahir Besara först in hemmalagets ledningsmål och bara minuter senare sköt talangen Pontus Almqvist in 3-3.

Örebro skulle sedan få det sista ordet. Efter brist i kommunikationen hos Norrköping i eget straffområde vann Örebro tillbaka bollen. Till slut letade sig bollen fram till Deniz Hümmet som satte 4-3 i den 93:e minuten - målet blev Hümmets tredje för dagen och 23-åringen blev därmed hattrickskytt i sin debut för Örebro.

4-3 blev slutresultatet. Ett nytt tugnt poängtapp för IFK Norrköping, som nu bara har två segrar på sina tio senaste matcher. Man hade chansen att gå förbi Djurgården i tabellen, efter att Stockholmslaget fölorat mot Helsingborg på Olympia tidigare under söndagen, men tog inte chansen. Istället infinner man sig på femteplats i tabellen. Örebro, å andra sidan, ger sig själva andrum i och med segern. Man klättrar upp på elfteplats, tre poäng före både AIK och IFK Göteborg som ligger precis ovanför kvalstrecket.

Härnäst möter Örebro serieledaren Malmö hemma på Behrn Arena, medan Norrköping välkomnar Östersund på Östgötaporten.

Startelvor:

Örebro: Jansson - Granlund, Almebäck, Hjertsrand, Wright - Mårtensson, Gerzic - Seger, Besara, Larsson - Hümmet.

Norrköping: Petterson - Wahlqvist, Dagerstål, Lauritsen, Nilsson Telo - Bergmann Johannesson, Smith, Thern - Almqvist, Nyman, Haksabanovic.