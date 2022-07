Målfesten slutade 4-4 - Jeremejeff gick om fjolårets skyttekung efter hattrick

En dryg timme innan avspark offentliggjordes laguppställningarna. Då stod det bland annat klart att Johan Hammar, som ryktats ha intresse från utlandet, inleder från start i Häckens backlinje.

Och det blev en rivstart på matchen. I sin första allsvenska start så blev Michael Baidoo åtminstone nästan målskytt, efter att Häcken slarvat på mittplan. Han drev upp bollen till kortlinjen, och gick på ett snävt avslut. Där stod Johan Hammar olyckligt och skarvade in bollen i mål. 1-0 till Elfsborg efter vad som antas bedömas som ett självmål.

Men i sekvensen som följde var det Häckens tur att ta vara på möjligheten när Elfsborg var de som slarvade. Sebastian Holmén misslyckades med en pass ut från straffområdet. Den fångades upp av Blair Turgott som snabbt skickade bollen vidare till Alexander Jeremejeff. Skytteligaledaren visade på sin avslutsförmåga med ett lågt skott och kvitterade matchen till 1-1.

Glädjen blev dock inte lång heller för Häcken. Niklas Hult drev strax därefter upp bollen längs högerkanten och spelade in till Sveinn Aron Gudjohnsen centralt. han valde att spela vidare till Rasmus Alm i utkanten av straffområdet, och yttern bjöd på en imponerande chip, på volley, ovanför Peter Abrahamsson. Det var då åtta minuter spelade i matchen och ställningen var 2-1 till hemmalaget.

Efter knappt 20 minuter spelade åkte Häcken på ett bakslag. Ali Youssef, som nyligen kom tillbaka från en skada, tvingades utgå. Detta efter att, utan närkontakt, ha tagit för knät och satt sig ned. Han lindades och ersattes sedan av Oscar Uddenäs.

Fortsättningen av första halvlek blev något lugnare. Men den andra halvleken startade likt den första med mål. Jeremejeff spelade denna gången fram till Turgott. Det var dock inte anfallaren som var på bollen till vad som kunde blivit hans första mål i Häcken. I stället var det Leo Väisänen som petade in bollen i egen kasse, i form av matchens andra självmål.

Och Häckens vändning var snart fullbordad. Inbytte återvändaren Simon Gustafson startade anfallet och bollen hamnade till slut hos Jeremejeff som än en gång avslutade med ett lågt, distinkt skott vid den bortre stolpen. Det är anfallarens 17:e mål för säsongen, med 15 matcher spelade, vilket är samma antal mål som Samuel Adegbenro vann skytteligan på i fjol.

Men andra halvlek ville alltså inte vara sämre än den första och det blev därför tre mål tidigt även där. En ny kvittering, nu för Elfsborg, kom till då Badioo klackade bak bollen till Gudjohnsen centralt som även han då gjorde sitt andra mål i matchen.

Det var sedan nära att Elfsborg än en gång satte sig i förarsätet. Men Väisänens volleyskott stoppades när Abrahamsson bjöd på en imponerande räddning. Nära blev det också när Gudjohnsen slog en frispark i stolpen. På returen kom även Alm till ett avslut men det seglade strax över ribban.

Efter chanserna var det sedan Häcken som faktiskt lyckades få in ett fjärde mål. Jeremejeff fullbordade sitt hattrick efter en stökig situation. Bollen slogs in, Tim Rönning fick inte grepp om den utan anfallaren kunde slå in den från mållinjen. Det blev då upprört i Elfsborgs läger då Hult blivit stängd i måluppbyggnaden, vilket slutade med en varning till tränare Jimmy Thelin.

Inte skulle det vara nog så, dock. Även Elfsborg gjorde ett till mål. Inbytte Ondrejka hade varit på plan i två minuter när han från högerkanten drev upp och överraskade Abrahamsson med sitt avslut till 4-4.

Matchen fick sedan ett obehagligt avslut. Publikvärdar sprang in på plan och tillkallade Rönnings uppmärksamhet, efter en situation på läktaren. Han och övriga spelare började vifta efter ambulanspersonalen och matchen pausades när sjukvårdarna tog sig bort mot läktaren.

Tränarna bad då domaren att blåsa av matchen, i stället för att spela de återstående sekunderna. Så blev fallet och uppvisningen som slutade med 4-4-resultat fick därmed en långt från positiv avslutning.

Spelare från båda lagen var sedan framme vid publiken och applåder utbyttes åt båda håll.

Startelvor:

IF Elfsborg: Rönning - Larsson, Vaisänen, Holmén, Hult - Boateng, Baidoo, Rømer - Alm, Guðjohnsen, Okkels.

BK Häcken: Abrahamsson - Totland, Hammar, Hovland, Fridriksson - Amane, Gustafson, Rygaard - Youssef - Turgott, Jeremejeff.