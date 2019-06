Mållösa Wandersons tunga första år i HIF – vill spela längre bak i planen: "Bättre för mig och för laget"

Efter sex år i Ryssland och Turkiet kom Wanderson tillbaka till svensk fotboll för knappt ett år sedan. Återkomsten har dock ännu inte blivit som de hade hoppats på: 18 matcher, noll mål, och två assist i Helsingborgs IF.

Hösten handlade mycket om att komma i form igen, och han hade en bra försäsong det här året. Däremot har han flyttats runt en del i allsvenskan och spelat mycket som spetsanfallaren när Andri Bjarnason har varit skadad. Senast fick Falkenberg var han dock tillbaka i sin favoritposition.

- Jag jobbar på, och spelar bättre och bättre. Nu fick jag spela i min position, som nummer tio, då tycker jag att jag spelade bättre, säger han till Fotbollskanalen.

Wanderson säger också att han har pratat en del med tränaren Per-Ola Ljung om att han vill spela mer som offensiv mittfältare och mindre på topp.

- Det är bättre för mig att spela som nummer tio och på kanterna.

- Jag känner att det är bättre för mig och för laget. Andri är stark där uppe också, han är jättebra på att hjälpa till. Jag pratar mycket med Rasmus (Jönsson) också, det är bra för båda oss att spela bakom en anfallare.

Wanderson var en av allsvenskans bästa spelare mellan 2009 och 2011, där han bland annat gjort 30 mål och ett gäng assist på 71 allsvenska matcher. Efter det flyttade han till bland annat Krasnodar, där han var ordinarie till en början, men har de senaste åren haft en del skador och svårt att platsa i bland annat Dynamo Moskva och Alanyaspor. Den nu 33-åriga Wanderson har avtal med HIF fram till och med 2021.

Det återstår nu att se var han spelar när HIF spelar Skånederby på söndagen mot Malmö FF.

- Vi brukar spela bra mot stora lag. Vi spelar bra hemma. När vi spelade mot Falkenberg förra matchen, mot Sundsvall hemma... Då var det okej. Inte så dåligt, men vi spelar hela tiden bra mot stora lag.

Helsingborgs IF möter i dag Malmö FF i Skånederbyt. Matchen börjar 17.30 och sänds via C More.