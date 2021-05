Mållöst efter fyra matcher - ÖSK-managern pekar mot problemet: "Blir lite krampaktigt"

Örebro SK har inlett den allsvenska säsongen otroligt tungt. Fyra matcher - en poäng. Och det mest anmärkningsvärda är att laget ännu inte gjort ett enda mål. Men de har en bit kvar till rekordet på 2000-talet. 2006 gick det 593 minuter (drygt sex matcher och en halvlek) för Halmstads BK innan de spräckte sin målnolla. Trots det klarade sig klubben kvar i allsvenskan utan att kvala.



Under lördagen ställs Örebro mot just Halmstad. Då hoppas manager Axel Kjäll att laget ska komma på rätt väg igen.- Vi gör en okej premiär mot Göteborg, sen har vi tre prestationer som vi inte är så nöjda med. Det är olika delar i de olika matcherna som inte riktigt har fungerat. Man kan väl summera det som… Jag tror det dels handlar anfallsspelet, men det sitter också mycket ihop med försvarsspelet. Så det är en start som vi inte önskat. Samtidigt är det fyra matcher, och det har varit perioder tidigare där vi gått utan segrar. Men vi är fast beslutna att vända på det här.- Vi har väl jobbat på ett liknande sätt som vi gjort tidigare. Sedan är det klart att spelarnas egenskaper någonstans förändrar utgångspositioner, men våra principer har varit samma. Jag tycker att på försäsongen gjorde vi bra prestationer mot Sirius hemma och Malmö borta, och i ett par matcher till som var fullt godkända, säger han och fortsätter:- Jag vet att kapaciteten finns i den här gruppen. Men det är så - ibland studsar det med och ibland studsar det emot och det måste man vara medveten om. Samtidigt behöver man ta saker på allvar också. Och det här är en grupp som är fast besluten att göra det ännu bättre mot Halmstad och förhoppningsvis ta säsongens första trea.- Det är klart att det i vissa delar av matcherna blir lite krampaktigt. Då kanske man fundera lite för mycket och då kommer det inte per automatik. Jag vill ha tänkande spelare på planen, men samtidigt om man övertänker och saker inte sker i ett ”flow” så är det lätt att det inte riktigt jackar i.- Sedan är det klart att stämningen i truppen, framförallt efter de här matcherna, märker man också av. Samtidigt tycker jag att vi varit duktiga på att, inför varje match, samla energi och jag tycker att när matcherna startat har vi ändå varit redo. Sedan har prestationerna inte blivit vad vi önskat. Det känner jag och jag vet att alla spelare känner likadant.I olika forum och sociala medier har ÖSK-supportrar uttryck sitt stora missnöje över säsongsinledningen. Hur manager Kjäll och spelarna påverkas av trycket utifrån?- Det är en del utav det. Vår klubb bygger på att vi har engagerade supportrar och då får man vara beredd på att de både är det i med- och motgång. För mig som ytterst ansvarig handlar det om att någonstans samla kraft och se till att ge energi till övriga laget. Och förbereda oss så bra som vi bara kan. Jag tror att under stunder när det går tufft så ska man vara medveten om hur omgivningen mår, och då menar jag spelare, övriga ledare och supportrar. Samtidigt får man inte låta det påverka för mycket, för då gör jag inte det som jag är anställd för på bästa sätt.- Den är ganska så naturlig och sker i alla idrottsklubbar och lag där kritik kommer mot den som är ytterst ansvarig. Det är fullt förståeligt och inget unikt för ÖSK, utan det är en del av sporten. Men självklart vill jag som alla andra att vi ska vinna fotbollsmatcher och att alla ska vara glada och nöjda.Nu väntar Halmstad. Nykomlingen som imponerat, framförallt defensivt, även om de bara lyckats skrapa ihop fyra poäng på de fyra inledande matcherna.- Det är ett bra och välstrukturerat lag som är välorganiserat. Så för oss kommer det handla om att behöva ha fart på bollen i anfallsspelet och sätta ett försvarsspel där vi är kompakta. Vi släppte in tre mål sist (0-3 mot Norrköping) så vi måste se till att laget sitter ihop på ett bättre sätt.- Jag tror att det framförallt skulle vara skönt för spelargruppen. Och då är det klart att det är positivt för mig också. Så det är absolut vår målbild. Vi vill ju vinna matcher och för att göra det behöver vi göra mål, så det är klart att det skulle vara skönt.