Malmö FF lånar ut mittbackstalang till Mjällby

I slutet av december förlängde mittbackstalangen Noah Eile sitt kontrakt med Malmö FF till 2025. Nu står det klart att han kommer spendera den kommande säsongen i Mjällby AIF. Han lånas in till den allsvenska konkurrenten över säsongen.

- Noah är en väldigt intressant spelare som vi haft en dialog med Malmö FF under en tid. En spelare som har offensiva kvalitéer i kombination med en längd som vi tror kommer passa in i vårt sätt att spela under 2022. I Noah får vi också ett enormt driv att alltid prestera maximalt och en stor vinnarskalle, något som är en viktig del i vår spelartrupp, kommenterar Mjällbys sportchef Hasse Larsson.

Under 2021 debuterade Eile i såväl allsvenskan som Champions League. MFF:s sportchef Andreas Georgson menar att Mjällby har möjlighet att till vardags jobba med talangens vardags och att han där har större chans att konkurrera om speltid.

- Jag känner att jag har utvecklats mycket bra under det senaste året och har njutit av året som har varit. För att fortsätta utvecklas känns det bra att få chansen att gå på lån till Mjällby för att förhoppningsvis få mycket speltid. Jag hoppas sedan att komma tillbaka till Malmö som en bättre spelare för att kunna konkurrera inför nästa säsong, säger Eile på Malmös hemsida.