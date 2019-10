Malmö-matchen kan avgöra Bajens guldchanser: "Vi ville vara i den här situationen"

Hammarbys match mot Malmö under söndagen är, minst sagt, väldigt viktig för laget från Södermalm. Ska Hammarby ha någon chans efter omgång 28 att kunna spela hem guldet är tre poäng mot Malmö mer eller mindre ett krav. Matchens betydelse har inte undgått spelarna.

- Det behövs inte sägas, men det är en av de största matcherna förutom derbyt. Den betyder mycket, inte bara en rivalitet utan även poängen, prestigen och kampen om guldet. En av de största matcherna på den senaste tiden för Hammarby, säger Nikola Djurdjic till Fotbollskanalen.

Vad betyder det att ni får ha den här sortens matcher i slutet av året?

- Vi ville ha det här. Vi ville vara i den här situationen och min dröm är SM-guld och vi vet att vi måste vinna alla matcher vi har kvar, något som kommer att bli väldigt, väldigt svårt. Så vi vet att vi har ett berg att bestiga. Men vi ville ha den här sortens matcher och jag kan inte hålla mig till att få spela på söndag.

Samtidigt som matchen har stor betydelse och redan är slutsåld, menar Richard Magyar att det bästa är att ta det som alla andra matcher. I slutändan handlar det om tre poäng, enligt försvarare, som också menar att det blir en nyckel att använda stödet på läktaren på planen.

- Man kan bli för taggad och att det slår bakåt istället. Men jag tycker vi är vana här att spela stora matcher med derbyn och det är liksom upphaussat från media och fans och det är mycket som står på spel. Men jag tror att vår vardag är så avslappnad, vi kan arbeta i lugn och ro. Människor runt omkring spelartruppen sprider säkerhet på något sätt. Det är viktigt i de här matcherna att hitta det här med att vara avslappnad men att fortfarande vara fokuserad, säger mittbacken.

Känner du att ni har lyckats hålla den balansen?

- Det tycker jag. Just i den här frågan kände jag det i Hammarby även förra gången jag var hemma, även om det var en annorlunda situation och ett annat lag. Men just i de stora matcherna lyckades vi hålla balansen med en avslappning och ett lugn men också vara otroligt fokuserade samtidigt som man inte gör det till någon större grej. Alla vet vad det gäller, alla vet hur viktig den här matchen är så det behöver man inte prata mer om, utan det gäller bara att man är redo på söndag.

Stefan Billborn menar att Hammarby har blivit bättre på att hantera det tryck som blir i de stora matcherna. Motivationen kommer det inte att vara något fel på, enligt tränaren, utan det kommer snarare handla om att laget inte ska bli för överladdat.

- Å andra sidan känns det som att vi i gruppen har blivit mer och mer fokuserade för varje match som har gått, på ett bra och balanserat sätt. Vi har gått i en uppförsbacke hela säsongen även om vi har vunnit. Vi har trampat igång sista 22 matcherna. Det hände något i omgång 5, 6 att spelarna bestämde sig att ”nu får det vara nog” och så har de kört. Jag tror att det handlar om att fokusera och koncentrera sig på rätt saker. Jag tror att vi kommer att göra en bra prestation mot Malmö, säger tränaren.

Mötet mellan Hammarby och Malmö FF börjar 15.00 och sänds via C More.