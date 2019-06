Malmösystrar är Europas största kvinnliga supporterförening: "Man ska veta att det finns en plats dit man kan gå"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Malmösystrar, en supporterförening för kvinnliga Malmö FF-supportrar, grundades av tio personer under våren 2016. Fyra av grundarna hade bland annat varit med och lämnat in en motion om att återinföra dam- och flickfotboll i MFF.

- Under första året frågade vi oss själva om vi kunde bli 100 medlemmar i Malmösystrar. Då var vi 60 stycken, år 2017. Vi tänkte ”Nä, men 100 är väl lite högt? Det är väl en extrem målsättning?”, säger Agnes Gertten.

Ett par år senare har de passerat 200 medlemmar. Åldern på medlemmarna varierar mellan noll och 80 år, och antalet ökar stadigt. Det gör Malmösystrar till Europas största supporterförening för kvinnliga fotbollssupportrar, trots att de inte försökte att ta för mycket plats.

- Vad vi har hört så finns det två grupper i Asien som är större än oss. Bland annat någon grupp i Singapore, men de är typ 9000.

Gertten har varit en MFF-supporter under många år, precis som Frida Darfeldt och Kristin Svensson som också är medlemmar i Malmösystrar och med under intervjun. Svensson säger att de inte har stött på hårdare motstånd från de som frågar varför bara kvinnor får vara medlemmar.

- Det har varit några få som har kontaktat oss, men jag skulle säga tvärtom. Det är många som är pappor till barn som säger ”Hur kan jag göra så att min dotter blir medlem?”, och det är många som har velat stötta oss på olika sätt. ”Hur kan jag som kille stötta?”.

Gertten säger att några av grundarna redan var engagerade inom supporterkulturen, och att det tidigt skapade acceptans.

- Jag tror att vi som startade föreningen var en ganska bra mix av folk.

- Det gjorde att vi lättare kunde ”smyga in” och bli mer accepterade. Vi kunde snacka med folk, vi dök inte upp från ingenstans som helt okända.

Enligt Aage Radmann, forskare i supporterkultur, är det cirka 15 procent kvinnor på de allsvenska läktarna, men siffran är några procentenheter högre i Malmö. Malmösystrar är heller inte bara en samlingsplats för kvinnliga MFF-supportrar, utan de har deltagit i att arrangera och anordna flera aktiviteter, som bussresor till matcher, stadskamp, förfest på Supportertorget, och SFSU:s kommande sommarträff i juni. De har medlemsmöten där de flesta stora beslut blir tagna, och använder utskott som bland annat jobbar med merchandise och resor. De är också en del av MFF-familjen.

- Och vi står inte för så många saker. Vi blandar oss inte i så mycket vad våra medlemmar tycker, såvida du inte uttrycker dig rasistiskt eller liknande i Malmösystrars namn, då kommer du att få problem. Vi har sagt att vi ställer oss med SFSU i pyroteknikfrågan. Det är den typen av ställningar vi tar, säger Gertten.

De tillåter alla MFF-supportrar som identifierar sig som kvinna att bli medlem. De har vuxit så pass mycket att många medlemmar har samlats på ståplats vid Gate 4 sedan 1,5 år tillbaka.

- Alla medlemmar behöver heller inte vara aktiva, men man ska veta att det finns en plats dit man kan gå, säger Svensson.

- Vi känner att man ska kunna vara med där man vill vara med och i den mån man vill bidra. Det kan vara en enskild dag, eller på längre sikt.

- Vill man bli aktiv så är det välkommet. Jag hoppas också att vi ska få någon form av ungdomsutskott, någon tjejgrupp med yngre. Det är det svåra, att de ska hitta varandra. Jag tror de finns där. Det är väl en framtida målsättning vi har.

Flera medlemmar ur Malmösystrar var på plats på Supportertorget efter hemmamatchen mot AIK förra året, där polisen skapade en kaosartad situation och slog med batong mot lugna supportrar på väg bort från platsen. Dessutom var det en polis som tog ett strypliknande grepp mot MFF:s SLO och en annan polis spottade i riktning mot SLO:n.

Flera ur Malmösystrar påverkades av händelsen, och det arrangerades möten för att prata om det.

- Man hade önskan inför den här säsongen att man skulle lägga det bakom sig, och sedan blir det exakt tvärtom, säger Svensson.

- Det är ingen rolig sits vi sitter i, både integritetsmässigt att det blir en påminnelse om förra året, men också hela känslan av ”Vart är vi på väg?”. Supporterkulturen, vad är det man vill göra med den?

De senaste veckorna har det varit ett stort diskussionsämne kring polisens allt hårdare strategier mot fotbollssupportrar. Frida Darfeldt säger att aktionen som MFF-familjen genomförde, med att vänta tio minuter in i matchen innan de gick in på läktaren mot IF Elfsborg, kändes som en liten vinst.

- Jag har aldrig känt obehag kring polisen, men nu gör man ju det. Efter Hammarbymatchen var det otroligt mycket poliser, att de var farligare (än fansen). De är rätt obehaglig att få den känslan, men ta sedan matchen med aktionen. Känslan när man strömmade ut på ståplats... Det var gåshudsvibbar.

Malmösystrar arrangerar ingen särskild resa för derbyt mot Helsingborgs IF, och Kristin Svensson säger att hon inte lär åka dit.

- Jag är inte rädd för Helsingborgssupportrar. Jag är rädd för vad som skulle kunna hända där.

- Jag går inte igång på det nu.

Agnes Gertten känner tvärtom.

- Jag har haft en svacka i det generella engagemanget, men nu känns det ännu viktigare att gå på fotboll, nu känns det ännu viktigare att visa att supporterkulturen är så pass stark och så pass enad att vi inte ger oss. Det går inte att tysta oss. Det är det som syns så tydligt, som att kommunikationen mellan klubbarna är starkare än vanligt.

- Rent generellt känner jag mig djupt oroad över utvecklingen. Jag har också varit med på SFSU:s senaste fem årsmöten där det här har diskuterats som en farhåga. Nu börjar vi närma oss den värsta mardrömmen som vi har haft. På riktigt känner jag att vi närmar oss en punkt där inte ens dialog kommer vara möjligt. Att vi kommer vara förbi det.

- Polisen gör exakt det som de säger att de ska göra. De har sagt i flera år att de ska göra såhär, och nu så sätter man igång med de faktiska repressalierna. Nu är det ”action” och man implementerar alla strategier man har.

Helsingborgs IF möter i dag Malmö FF i Skånederbyt. Matchen börjar 17.30 och sänds på Sportkanalan och på cmore.se.