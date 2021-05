Målskytt tre minuter in i debuten - kritiserar sig själv: "Råkade fira"

När Sirius gick för en reducering och kvittering hemma mot Hammarby under lördagen valde tränaren Daniel Bäckström att kasta in Ekin Bulut på planen, i den 86:e minuten. Då tackade forwarden för förtroendet och chippade in 3-2 i bortre hörnet i den 89:e minuten.

ANNONS

Det var 24-åringens första allsvenska mål - i första allsvenska framträdandet. Och Bulut reagerade med glädje. Han firade målet, vilket han nu kritiserar sig själv för. Sirius lyckades nämligen inte få in en kvittering innan slutsignalen gick.

- Jag blir glad när jag gör mål och jag brukar fira. Tyvärr råkade jag göra det den här gången också. Det sitter i yggmärgen. Men jag skulle inte ha gjort det, säger Bulut till Discovery+.

Han menar att firandet kostade laget några potentiellt viktiga sekunder.

- Exakt, de tre sekunderna kanske vi hade behövt.

Tidigare har nyförvärvet öst in mål i division ett och division två för Vasalund. Nu har han tagit klivet upp till allsvenskan.

- Det är svårare (än att spela i ettan). I början gick det bra och jag gjorde mål direkt. Sen kom en tyngre period, jag har inte varit lika bra på träningar och matcher. Det är därför jag inte fått spela så mycket. Jag försöker göra mitt bästa och jag vet vad jag kan.