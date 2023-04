Manuel Lindberg i öppet brev: "Arbetsbördan och den externa pressen har tagit ut sin rätt"

Det har stormat rejält kring AIK senaste dagarna.

Henrik Jurelius fick sparken efter förra säsongen och processen med att sätta en ny sportchef har dragit ut på tiden. Manuel Lindberg har under försäsongen fram tills nu - då han har tagit tjänstledigt haft flera roller inom klubben.

Vd/klubbdirektör, vilket är hans ordinarie position kompletterades med en roll som tillförordnad sportchef.

Under tisdagskvällen publicerade AIK via sin hemsida ett öppet brev från Manuel Lindberg där han bryter tystnaden efter beslutet om tjänstledighet.

"För min del har helt enkelt arbetsbördan och den externa pressen tagit ut sin rätt och när man inte känner att man har rätt ork och energi för att göra ett tillräckligt bra jobb, tänka klart och ta de bästa besluten så måste man våga sträcka upp händerna och säga ifrån och sätta sig själv på avbytarbänken för AIK Fotbolls bästa. Det gäller speciellt om man är ytterst ansvarig. I min roll måste man alltid vara en tillgång och aldrig en börda", skriver han.

I AIK plus svarade Manuel Lindberg och scouten, Tobias Ackerman under måndagen på supportrarnas frågor om värvningen av Lamine Dabo till följd av en gransking av sajten Fotboll Sthlm. Under tisdagen bekräftade AIK att Lindberg tog tjänstledighet fram till och med den 20 april.

I det öppna brevet är Lindberg tydlig med att hans beslut endast handlar om en alldeles för stor arbetsbörda senaste dagarna och inte har något med kritiken att göra.

"Min begäran om ledighet är enbart kopplat till mitt eget mående över tid och inte till sportsliga motgångar, enskilda händelser eller annan kritik. Jag känner ett stort stöd av både styrelsen, alla mina medarbetare och många av er supportrar där ute".

Till sist tackar han också för stödet:

"Jag vill passa på att tacka för all den kärlek jag har mottagit under dagen och många av er har frågat om det är något ni kan göra och det är det faktiskt".