Mårdh markerar - ingen kommer kickas: "Skulle vara populistiskt"

IFK Norrköping föll under tisdagen mot IFK Värnamo med 0-4 på hemmaplan, vilket var lagets femte raka match utan seger i allsvenskan. Peking är på 14:e-plats i tabellen, med en poäng ner till Kalmar FF på nedflyttningsplats i serien.

Efter gårdagens förlust vädrade supportrar missnöje, och NT rapporterade att ett antal personer dessutom protesterade utanför klubbens kansli, där ordföranden Sakarias Mårdh och klubbchefen Michael Sturehed mötte upp för samtal. Samtidigt hängdes också en banderoll upp med budskapet: "Först kommer alltid vårt lag. Att avgå är ditt bästa drag".

Nu kommenterar Sakarias Mårdh årets tunga resultatmässiga start.

- Det är ett tufft läge nu på herrsidan, samtidigt som vi precis har firat stora framgångar på damsidan. Det är ett tufft läge både tabellmässigt och resultatmässigt på herrsidan, säger IFK-toppen till Fotbollskanalen.

Varför har det inte gått som ni förväntat er?

- Det finns alltid en risk för att det är lite knackigt när man byter tränare och spelstil, att det tar ett tag att stabilisera sig och spela på sättet som man tänkt sig. Varför exakt det ser ut som det gör är svårt att säga. Det får vi analysera ordentligt, och framför allt varför det såg ut som det gjorde i går. Det är också lite sättet som det har sett ut på när vi har förlorat, som är lite bekymmersamt. Vi har mycket talang i truppen, men vi får inte ut det just nu. Vi måste analysera vad det beror på.

Mårdh tycker att det finns förutsättningar på plats för att IFK ska kunna vända trenden.

- Jo, det tror jag. Vi tror på det här, och vi tror också på att inte göra några panikåtgärder för att tabelläget ser ut som det gör efter elva matcher. Det är hårt arbete som gäller, och att se till att alla grejer som vi eventuellt gör har en effekt, så att vi inte gör saker som bara ställer till det. Vi tror i grunden på truppen och ledarstaben som vi har, och vi vill bygga långsiktigt. Då får vi ställa in oss på att det är hårt arbete som gäller framöver. Alla måste skriva under på det, alla som är ansvariga och alla i truppen måste ge allt för klubbmärket nu, säger han.

Vilka typer av åtgärder kan ni vidta?

- Det beror på vad vi kommer fram till, men jag tror inte att vi ska gå ut och köpa ihop ett nytt lag eller några sådana ”quick fixes”. Jag tror inte på det i det här läget. Vi bör spela ihop det här, se till vad som inte har stämt och utnyttja våra resurser på bästa sätt. Sedan får vi se hur vi agerar under fönstret, men till att börja med vill jag inte att vi går ut och tror att vi ska kunna köpa oss till en lösning. Det tror jag inte på, varken kortsiktigt eller långsiktigt, utifrån vår strategi med att förädla våra unga spelare.

Mårdh lovar därmed inte några meriterade nyförvärv i sommar, men menar samtidigt också att truppen inte kommer att försämras inför höstsäsongen. IFK måste inte sälja.

- Det är inte så att vi på något sätt har kniven mot strupen med att sälja spelare. Skulle exempelvis någon av våra bärande spelare få ett bud, så kommer vi aldrig göra en affär som försämrar truppen. I sådant fall måste vi agera in också såklart. Jag vill inte riktigt spekulera så mycket om fönstret, men jag tror inte att vi ska förvänta oss några jätteströmningar in eller ut. Vi måste analysera klart vad vi ska ha för effekt av det här först.

Hur ser bedömningen ut av dagens trupp? Ska den kunna göra det bättre än vad ni gjorde i fjol (en niondeplats i allsvenskan)?

- Det är klart att vi alltid vill bli bättre än förra året, och sedan kan man tycka och tänka vad man vill om det efter en insats som den i går. Då är det svårt att se det just nu. Samtidigt vet jag att ingen är nöjd, inte supportrarna och inte laget. De vill också bättre. Med den trupp vi har borde vi kunna prestera bättre. Vi vill inte köpa in massa äldre spelare som förhindrar att vi kan ta in våra yngre spelare. Vi vill inte lägga ett lock på vår talangutveckling. Det skulle skada oss långsiktigt, säger Mårdh och fortsätter:



- Det man kan förvänta sig är att vi kommer att ställa krav, att alla kämpar och gör sitt allra bästa för klubben. Vi kommer inte acceptera att man inte kämpar eller att man inte vill. Det är en kravställning om att vi måste ställa upp för varandra och komma igenom det här.- Jo, men samtidigt såg jag inte riktigt det man önskar att se i går, och jag tror inte att någon i laget kände sig nöjd med den insatsen. Det har funnits några matcher, där vi har haft lite problem i år, och vi får analysera varför det har blivit så. I grund och botten tror vi att vi har en trupp som bör ligga högre upp i tabellen än vad den gör.Mårdh tycker vidare att det var ett bra samtal med supportrarna - efter gårdagens förlust.

- Efter matchen samlades en del folk och vi valde att gå ut och prata med dem för att bemöta. Vi förstår deras frustration och delar den. Alla som jobbar för IFK och som är engagerade kring IFK vill att det ska gå bättre. Vi känner samma frustration som de gör när det inte går vägen. Vi ville prata med dem och jag tycker att det var ett bra möte. De fick också möjlighet att framföra vad de upplever, samtidigt som vi lyssnade, kunde ta med oss en del synpunkter tillbaka och kunde berätta hur vi tänkt. Det var ett bra möte.

Vad är det för typ av kritik som framförs från supportrar?

- Man vill se mer hjärta i spelet och resultat. Man vill se att man kämpar och att det går framåt. I går upplevde de inte att man såg det, och då fanns det en frustration. Jag köper den till hundra procent.

Mårdh vet inte vem "avgå-banderollen" var riktad mot.

- Jag vet inte vem som satte upp den och vem den var riktad mot. Samtidigt är det så här, att ta ansvar i ett sådant här läge är att inte avgå och att inte sparka folk. Det handlar om att kräva att de som har ansvar tar ansvar och jobbar ännu hårdare. Det enkla sättet är att avgå och inte ta ansvar, men jag tycker inte att det är det man bör göra. Exakt vem banderollen var menad för vet jag inte.

Mårdh är därmed tydlig med att det finns förtroende för både tränaren Andreas Alm och sportchefen Tony Martinsson.

- Vi har ett fortsatt förtroende för båda två. Det skulle vara ett populistiskt beslut att göra rockader där bara för att det finns ett yttre tryck. Vi tror på vår sportsliga ledning och att vi måste bygga långsiktigt. Sedan behöver vi kanske tillföra ytterligare resurser, men det här är kompetenta personer som vi tror på.

Med tanke på att ni har gjort tränarbyten senaste åren, är det viktigt för er med kontinuitet nu?

- Kontinuitet är alltid viktigt. Det är ingen som önskar att göra tränarbyten, då man behöver börja om på nytt igen. Vi vill att Andreas ska vara ett långsiktigt tränarval för IFK Norrköping, och det vill han också. Vi har samsyn kring ett långsiktigt projekt med hur vi ska bygga och komma tillbaka till det som har varit framgångsrikt under åren med både 1989 och 2015. Vi har analyserat det och har en långsiktig plan. Då passar Andreas in här.

Hur länge har ni tålamod med kontinuitet på tränarposition och sportchefsposition, med tanke på att ni bytt tränare tidigare?

- Jag har inget svar på det, men vi har gott om tålamod kvar. Samtidigt behöver vi stötta dem och se till att de får arbetsro, så att de kan göra sitt jobb och inte behöva vara oroliga över att titta sig över axeln hela tiden. Vi måste skapa arbetsro, så att de kan göra sitt jobb.



Vad tänker du om din egen framtid som ordförande?

- Det är som alltid när sportsliga resultat går emot, att det är det enda som man blir bedömd på, men vi har en förening som gått framåt i många andra delar, som med organisation och vår damsatsning. Jag har ett förtroendeuppdrag som jag kommer att genomföra. Sedan är det upp till medlemmarna vid nästa årsmöte, men jag vill ta mitt ansvar och jobba vidare. Jag vill se till att vi kommer tillbaka och inte ligger så här långt ner i framtiden.

IFK Norrköping ställs på lördag mot IK Sirius på bortaplan i allsvenskan. Därefter väntar sommaruppehåll till i början av juli månad.