Mardrömssiffrorna för Degerfors: "Klart man hatar att släppa in mål"

Degerfors hade en mindre rolig eftermiddag när man i dag tog emot Malmö FF på Stora Valla. Segersiffrorna för de regerande svenska mästarna skrevs till slut till 5-0.

De två målen MFF satte i den första halvleken var dock av det lite mer oturliga slaget.

- Det börjar med två mål som jag inte vet hur de går in. Det är någon studs och jag vet inte om det är självmål eller inte, den kommer i en båge och går in. Två overkliga mål som de får. Släpper man in sånt mot Malmö då är det tufft sen, säger Degerfors målvakt Ismael Diawara till Nerikes Allehanda.

Då Degerfors föll med 1-5 i omgången innan mot Hammarby har man nu alltså tio insläppta mål på de två senaste matcherna. Något som påverkar en målvakt, medger 26-åringen.

- Ja, det är klart att man hatar att släppa in mål. Det är många mål vi har släppt in men för egen del så skiter jag i min egen statistik, räddningsstatistik och vad det är. Jag vill bara att vi ska vinna matcher och det kommer vi inte att göra när vi släpper in såna här mål, säger Diawara till NA.

Inför mötet med Hammarby hade Degerfors bara släppt in åtta mål på nio matcher.

Degerfors ligger just nu åtta i den allsvenska tabellen, men kan passeras av flera konkurrenter innan omgång elva är färdigspelad. I nästa omgång möter man Sirius borta på Studenternas IP.