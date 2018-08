Marko Johanssons starka utveckling i TFF: ”Min kusin har hjälpt mig jättemycket”

Planen var att Fredrik ”Fritz” Persson och Marko Johansson skulle växla med varandra i Trelleborgs mål år 2017. Persson stod den första matchen, men efter det var Johansson helt ordinarie som 18-åring i superettan, på lån från Malmö FF.

18 månader senare är Johansson fortfarande given, och gör i dag sin sista match som tonåring och sin första tävlingsmatch på Stadion i Malmö. Det är dock en helt annan målvakt än den som temporärt lämnade MFF som tredjemålvakt vintern 2016-2017. Han har bland annat blivit bättre på planen genom att vara bättre utanför den.

- Om man vill bli en proffsspelare så handlar det inte bara om fotbollen. Man måste tänka på hur man sover, äter, tar hand om kroppen. Jag har fått in det mycket i mitt huvud, där jag fått mycket hjälp av min kusin som har hjälpt mig jättemycket i det där. Han ska ha en stor eloge. Det är han jag ska tacka för mycket.

- Jag ser honom som min storebror, han ser mig som sin lillebror.

Johansson började att jobba med sin kusin Christian för 2,5 år sedan när han kände att han behövde professionell hjälp med exempelvis gym och kost.

- Jag går mycket till gymmet, och efter gymmet går jag till fotbollsplanen där jag relaterar till vad som händer under matcher. Jag tränar på det jag kan göra bättre, mycket kring snabba fötter och allt som innehåller målvaktsspecifika delar. I och med att jag inte har den träning jag behöver så tar jag tag i mycket själv.

Johansson måste nämligen försöka hitta egna lösningar eftersom TFF inte har någon målvaktstränare i år.

- Det är inte bästa, men man får göra det bästa ur situationen. Jag tränar mycket på egen hand för att hålla mig i form, och jag tränar med Jonnie Fedel (Malmö FF:s målvaktstränare) två gånger i veckan.

Huvudtränaren Patrick Winqvist, som kände Johansson sedan tiden i MFF:s U17-lag, har annars vid flera tillfällen pratat om att han har en hög kravbild på sin målvakt och pekat på att Johanssons mognad kan avgöra hur långt spelaren kommer nå.

- Han har visat att han har enormt stor talang. Nu måste han börja ta ansvar för allt runt omkring. Om vi kollar på ryktena som går (exempelvis Roma, red anm), att han ska tillbaka till Malmö, så måste han mogna i allting. I alla beslut på och utanför planen. Marko är en stor talang, men han har inte tagit steget fullt ut till en fullfjädrad, gedigen målvakt rakt igenom. Det ska bli roligt att se när eller om han tar det. Vi ställer höga krav på Marko, men det är för att potentialen är så hög, sa Winqvist till Fotbollskanalen i juli.

Johansson själv fyller i:

- Han har höga krav på mig för att han vet vad jag går för. Det var samma i superettan, men då vet man att tränaren har ett förtroende för en. Jag gillar kraven.

- Sedan har jag inte kommit upp i min maxnivå den här säsongen. Situationen i Trelleborg är att vi är där nere och slåss, men jag kan ännu mer.

Det har varit många insläppta mål på slutet (20 på de senaste sex matcherna), känner du att du kunnat göra mer?

- Man kan göra många saker bättre, det kan man, men situationen är att allt går emot oss just nu. De skjuter ett skott, det går in, och vi har inte turen med oss.

I dag möter han alltså "sitt" Malmö FF och senast han gjorde det så höll han nollan, vilket är den enda gången han har hållit en nolla i år. Även om han fortfarande tillhör MFF så trycker han också på den uppskattningen han har fått av personer i och runt TFF.

- De har trott på mig, de har vågat spela mig i målet, jag har fått bra stöd av supportrar, ledare, och lagkamrater. Jag känner mycket för Trelleborg.

Har du börjat att fundera på nästa år?

- Jag har inte fokus på vad som händer nästa år, jag har bara fokus på vad som händer nu.

- Jag vet vad jag kan och var jag står i det läget, sedan får vi se nästa år. Malmö vet vad jag kan, Jonnie vet vad jag kan, så det ligger i Malmös händer.

Du kanske är rätt sugen på att fortsätta vara förstaval i någon klubb?

- Det kanske blir i MFF nästa år, vem vet.

Trelleborgs FF möter i dag Malmö FF, i en match som börjar klockan 16.00 och sänds via C More.

I TFF saknas bland annat Salif Camara Jönsson, Oscar Johansson, Anton Tideman, och Mattias Håkansson, och i MFF bland annat Lasse Nielsen och Guillermo Molins.