Markovic och Levi ordnade säsongens första seger för Norrköping

Kalmar FF tog under tisdagen emot IFK Norrköping på hemmaplan i allsvenskan. Inför matchen stod KFF på sex poäng, medan Peking hade en poäng efter fyra omgångar.

Men Peking skulle få en drömstart på Guldfågeln Arena. Den nye högerbacken, Daniel Eid, vände bort en Kalmarförsvarare och tog sig till inläggsläge. Eid hittade Christoffer Nyman framför mål, men Nymans avslut gick rakt på Kalmarmålvakten Ricardo Friedrich. På returen dök ett annat Pekingnyförvärv, Eman Markovic, upp och petade in 1-0 till gästerna.

Kalmar forcerade direkt för en kvittering och mitt i den forceringen uppstod en kontroversiell situation. När vänsterbacken David Kristjan Olafsson måttade med ett inlägg från nära håll blockerade Eid inlägget med händerna ut till en hörna. Men i stället för straff valde domaren att döma hörna till Kalmars ilska.

Med dryga halvtimmen spelad kom Kalmar nära en kvittering. Oscar Jansson tappade bollen framför fötterna på Simon Skrabb i målområdet, men Godswell Ekpolo var vaken och kunde avvärja situationen genom att rensa ut bollen till en hörna.

Men mitt i Kalmars kvitteringsforcering utökade sedan Norrköping. Jonathan Levi drev bollen från mittplan, fintade bort Olafsson och sköt in 2-0 via Friedrich som slog in bollen i eget mål. Ett tveksamt ingripande av Friedrich, som nog borde kunnat hålla bollen utanför målet.

- Jag försökte visa min lilla, lilla snabbhet. Jag vet inte, jag känner mig som 36 ibland, men där fick jag i varje fall upp lite speed. Han läste mig, men jag hann före och sedan ska jag kanske egentligen inte skjuta, men den gick i mål, säger Levi om målet till Discovery+.

Kalmars Simon Skrabb var inte lika nöjd efter den första halvleken.

- Planen är väl inte jättelätt, men samtidigt tycker jag vi rullade bra. Vi tappade väl bollen två-tre gånger och blev straffade båda gångerna för det. De var väl på vår planhalva tre-fyra gånger i första halvlek, säger han till Discovery+.

Den andra halvleken bjöd på en rivstart. Först var Norrköping nära ett tredje mål när Markovics avslut smet precis över Friedrichs ribba, och sedan var Kalmar nära ett kvitteringsmål tätt därefter. Inbytte Isak Jansson tog avslut från nära håll men avslutet träffade ribban.

Men just Jansson skulle till slut få in kvitteringen. Efter en inläggsfrispark från Oliver Berg hittade bollen fram till Jansson, via Romario, som från nära håll kunde trycka in 2-1-reduceringen. Men målet väckte reaktioner hos Norrköpingsspelarna, då Romario fick fram bollen till Jansson via armen - men domaren valde att inte döma bort målet på grund av det.

Hemmalaget jagade därefter ett kvitteringsmål. Man lyfte laget och pressade Norrköping hårt. Men det närmsta kvittering KFF kom var Romario som fick skottläge på en hörna, men Eid han kasta sig emellan och blockera ut skottet till en hörna.

2-1 blev slutresultatet och årets första seger för IFK Norrköping är ett faktum. De bjöd inte på det finaste spelet, men de tog tre poäng, menar tränaren Rikard Norling efter matchen.

- Spelarna fajtas för både klubb och stad, på ett sätt som är helt fantastiskt. Vi sväljer stoltheten. Det här är ett gäng som älskar att spela bra fotboll och när det är så här krävs det extremt mycket ödmjukhet att ta en sådan här match. Det är jag mest nöjd med, det är en otrolig disciplin, säger Norling till Discovery+ efter matchen och kallar insatsen för en "få ihop de poängen som vi desperat behöver"-insats.

Peking har nu fyra poäng på de inledande fem omgångarna, efter att även ha spelat till sig ett kryss hemma mot Häcken i den fjärde omgången. Kalmar, i sin tur, har sex poäng efter två segrar och tre förluster. De placerar sig på elfte plats.

Startelvor:

Kalmar FF: Friedrich - Sjöstedt, Sætra, Bergqvist - Lindahl, Romario, Gustafsson, Olafsson - Netabay, Berg, Skrabb.

IFK Norrköping: Jansson - Ekpolo, Wahlqvist, Dagerstål - Eid, Ortmark, Ishaq, de Brito - Levi, Nyman, Markovic.