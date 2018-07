Mårtensson tillbaka efter avstängningen: ”Sjukt spelsugen”

När Örebro mötte Hammarby hemma på Behrn Arena fick mittfältaren Johan Mårtensson syna det röda kortet efter en dispyt med den assisterande domaren efter matchen. Utöver den obligatoriska avstängningen på en match åkte mittfältaren på ytterligare två matchers avstängning och har inte spelat en tävlingsmatch sedan utvisningen mot Bajen.

Efter utvisningen var Mårtensson besviken på domaren Mohamed Al Hakim, och mittfältaren menar att domaren baktalade honom. I tv-sändningen från matchen mellan Örebro och Hammarby sa Al Hakim att Mårtensson använt ett olämpligt språk mot en assisterande domare och knuffat till honom. Men ÖSK-mittfältaren menar att det aldrig hände.

- Jag tycker att det är helt horribelt. Al-Hakim borde ringa mig och be om ursäkt för att han baktalar mig i tv, att säga att jag knuffar en domare fast vi har tydliga bevis på att jag inte gör det. Det tycker jag är så jävla skamligt och dåligt att det finns inte, sa Mårtensson till Nerikes Allehanda efter Al Hakims uttalande.

När Örebro möter Elfsborg under söndagen är mittfältaren tillbaka i spel.

- Jag var väl inte riktigt beredd på tre matcher. Det var det som var så jävla tungt. Men jag orkar inte prata så mycket om det. De hade en uppfattning om vad som hände och jag hade en annan. Det är som det är. Bara att släppa nu, säger Mårtensson till NA.

- Jag är sjukt spelsugen, det är ett tag sedan nu även om jag fick några träningsmatcher. Ska bli jäkligt kul att dra i gång igen och det tycker nog hela truppen.

Örebros möte med Elfsborg spelas på söndag eftermiddag med avspark 17:30. Matchen sänds i C More Sport och kan streamas via cmore.se.