Mats Gren om krisen, vägen framåt och Offside-granskningen: "Inte värt att kommentera den"

Under måndagen föll IFK Göteborg med 3-0 borta mot Hammarby. Nu ligger laget tolva i allsvenskan och har fyra poäng ner till kval. Efter en veckas tystnad, sedan Offside släppte en granskning av honom, berättar nu sportchefen Mats Gren om sina känslor kring läget i klubben.

- Just nu åker vi på väldigt enkla mål. Vi har bjudit på ganska många mål i de senaste matcherna och under hela säsongen. Det har vi inte råd med, framför allt inte i sådana här matcher när vi vet att vi möter en väldigt bra motståndare. Men Hammarby var bättre än oss, de var tryggare med bollen och rullade på bra. Vi fick jobba ganska hårt för att få tag på bollen. Jag tycker att vi var på väg in i matchen bättre innan 2-0-målet men efter det målet hade vi det jobbigt, säger Gren om förlusten mot Bajen.

Ni har sex raka matcher utan seger och tre raka förluster, hur ser du på läget?

- En tabell ljuger aldrig, så enkelt är det. Vi vet det också, det kommer två extremt viktiga matcher nu. Varje match är viktig, men matcherna mot Trelleborg och BP är extremt viktiga för oss.

Vad gör du som sportchef i det här läget?

- Jag har varit mycket närmare laget nu än vad jag var typ förra året. Jag kan bara stötta så mycket som möjligt och diskutera mycket med Poya (Asbaghi, huvudtränare). Men mest kan jag vara en stöttande person.

Hur upplever du Poya, ledarstaben och spelargruppen i den här situationen?

- Det är klart att en sådan här situation och den tabellposition vi har gör att det blir en mental sak också. Det handlar om självförtroende och att våga saker, så att vi inte blir för försiktiga och springer och gömmer oss. Det är det som blir viktigt i framför allt de två närmaste matcherna.

Har ni varit för försiktiga, känner du?

- Nja, försiktiga... Det är svårt att säga. Jag har själv varit i en sådan här situation en eller två gångar tidigare, när man inte alls räknat med att komma i en sådan situation. Det sätter sig väldigt mycket uppe i huvudet. Det gör det, det blir en mental grej och den försöker vi jobba med för att spelarna ska vilja ha boll och röra på sig, att de vågar.

Hur mycket pratar du med Poya nu?

- Vi pratar varje dag, ibland två gånger om dagen. Det är klart att vi bollar väldigt mycket saker och det har vi gjort hela året. Det är klart att det sliter på alla, det här. Det är inget snack om det. Det sliter på mig, på Poya och på spelarna.

Gren menar att han och resten av klubbens ledning har förtroende för Asbaghi. Om sin egen roll och fortsättning i klubben säger han:

- Det är inget jag kan svara på. Jag vet att det varit mycket kritik nu också, men det är inte jag som ska svara på det. Det får klubbdirektör och styrelse svara på.

Natten till måndag i förra veckan släppte Offside en granskning av Mats Gren. I artikeln framkom uppgifter om att sportchefen har kopplingar till huliganfirman Wisemen och Offside skrev bland annat att det finns misstankar om att Gren "lierat" sig med huliganerna. Dessutom berättade spelare, anonymt, för magasinet att Gren snackat skit om spelare och tränare i laget på läktaren under matcher, men också snackat skit om spelare med andra spelare i laget.

Sportchefen har fram till nu legat lågt kring granskningen och efter matchen mot Hammarby säger han:

- Jag kommenterar inte den.

På frågan om varför svarar han:

- Jag vill inte vara med i någon pajkastning så jag kommenterar inte den.

Han berättar dock att han pratat med Blåvitts ledning om uppgifterna som framkommer i texten.

- Självklart, säger Gren.

Vilket besked eller vilka signaler ledningen gett till honom är han fåordig om.

- Vi har sagt att vi tar det här internt, så jag vill inte kommentera det. Vi har kommit överens om det, annars hade vi gått ut med något mycket tidigare också.

Gren förklarar dock att han upplever att han har spelarna och ledningens förtroende.

- Ja, säger han.

Just kring Offside-granskningen, finns det inte frågetecken som den lett till som du vill reda ut eller uppgifter som du vill bemöta?

- Vill och vill... Det är klart att det finns många saker där jag verkligen vet sanningen, hur det har varit. Men vi har diskuterat igenom det väldigt noga och jag känner inte att det finns... Det finns självklart jättemycket som jag skulle kunna kommentera, men jag känner inte att det är värt det.

- Jag förstår självklart att det finns många, säker inte bara våra supportrar, som egentligen vill höra hur det är. Jag kan stå här och berätta väldigt många saker och det har vi tagit internt, men vi känner inte att vi vill ha det där... Går vi eller jag ut med något så blir det så att vi bjuder upp, att det blir fram och tillbaka tio gånger till. Vi känner inte att det är värt det. Vi har haft en överläggning om det och vi vet att det kommer bli oroligt i flera veckor till om vi börjar gå ut med något. Då blir det fram och tillbaka och så ska alla ut och kommentera det. Då blir det aldrig lugn och ro.

På frågan om vad han fick ut av den USA-resa som han nyligen var på, vilken innebar att han missade AIK-matchen i torsdags, säger sportchefen:

- För tidigt att säga, men jag har tittat på några intressanta spelare.

Sportchefen planerar redan för 2019.

- Det kortsiktiga är ju alltid det viktigaste, men jag måste titta långsiktigt. Den här resan var planerad sedan ett lång tag tillbaka och det var den bästa möjligheten att se några spelare. Det är så stora avstånd och de spelar oftast bara på helgerna men nu var det veckomatcher också. Ibland blir det någon match som jag missar och tyvärr blev det AIK-matchen nu, det är inte en match man gärna missar. Jag försöker vara ute och nu har jag möjligheten att vara det. Det var det som saknades under ett och ett halvt års tid (när Gren dubblade som sportchef och klubbdirektör). Jag hann inte med det då. Jag hann inte med att vara med laget så mycket som jag skulle velat och jag hann inte vara ute och scouta.

Om hur läget som klubben befinner sig i och den kritik som finns påverkar honom svarar Gren:

- Det finns ju roligare dagar och det är klart att det tar på min energi och att det sliter. Det är ju små marginaler i fotbollen, vi har ju haft väldigt många matcher där vi... jag ska inte säga otur, men där vi inte kunnat stänga matchen. Egentligen tycker vi väl alla att vi borde haft fler poäng. Men en tabell ljuger aldrig och vi har hamnat en liten mental situation som ibland är svår att komma ur.

- Vi har haft jättemycket diskussioner där vi står och sagt att den vägen vi slog in på... att vi kanske får sätta ett litet hack i den just nu. För nu är det framför allt poängen som är viktigast att få med sig och sen bygga vidare i januari. Det har vi tittat på, så att vi får de poängen vi behöver och inte i de sista matcherna verkligen har kniven mot strupen, säger IFK Göteborgs sportchef.