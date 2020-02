Mbo med första HIF-målet - årets första seger för skåningarna

Helsingborgs IF spelade under lördagen sin första träningsmatch på Cypern. Den slutade med en 3-1-seger över lettländska FK Liepaja – i en match där Noel Mbo gjorde sitt första HIF-mål.

Helsingborgs IF befinner sig just nu på träningsläger på Cypen. I dag, lördag, spelade skåningarna sin första träningsmatch under lägret där lettländska FK Liepaja stod för motståndet.

HIF har så här långt under försäsongen spelat fyra matcher, där det har blivit tre förluster och ett kryss – senast blev det storförlust borta mot Elfsborg med 4-0. Men mot dagens motstånd kom årets första seger.

Noel Mbo satte 1-0 redan efter åtta minuters spel, framspelad av Joseph Cessay, det var Mbos första mål i HIF-tröjan. Knappa kvarten därpå utökade Max Svensson skåningarnas ledning – framspelad av Mbo. Liepaja reducerade till 2-1 strax innan paus innan Jakob Voelkerling Persson punkterade matchen när han tryckte dit 3-1 i mitten av den andra halvleken.

HIF:s startelva: Joelsson - Granqvist, Hendriksson, Randrup, Gigovic, Eriksson, Svensson, Figueroa, Ceesay, Mbo, Voelkerling Persson