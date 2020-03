Medlemmar strömmar till Blåvitt - har fått in "flera hundra tusen kronor" och slagit rekord

Coronakrisen drabbar allsvenska klubbar hårt. Samtidigt ställer många supportrar upp. Hos IFK Göteborg har man nu fått in ”flera hundra tusen” och slagit medlemsrekord på 2000-talet. - Fantastiskt att se, säger marknads- och kommunikationschefen Erica Berghagen till Fotbollskanalen.

Coronavirusets framfart påverkar ekonomin hos fotbollsklubbar runt om i världen och Sverige är så klart inget undantag. För att klara det ekonomiska stålbadet har supportrar till allsvenska klubbar valt att stötta sina föreningar på olika sätt. Djurgården meddelade nyligen att man fått in över 880 000 kronor i stöd från supportrarna, Kalmar FF lät under måndagen meddela att över 2000 ”soffbiljetter” såldes till matchen mot Jönköpings Södra – och hos IFK Göteborg rasar det in nya medlemmar.

Sedan i torsdags har klubben fått in mer än 2000 nya medlemmar vilket gör att man är över 6000-strecket och att man slagit sitt eget rekord för antalet medlemmar under 2000-talet (det tidigare låg på 5664), det bekräftar klubbens pressansvarige Marcus Modéer för Fotbollskanalen.

- Detta visar på den enorma kraft som finns hos våra supportrar. Vi jobbar för fullt här i klubbhuset med att packa alla medlemskort i kuvert, säger Erica Berghagen, som är marknads- och kommunikationschef hos Blåvitt, till Fotbollskanalen.

Hur mycket pengar som kommit in kan inte klubbens svara på exakt, men ett medlemskap varierar i pris från 150 till 350 kronor vilket innebär mellan 300-700 000 kronor.

Enligt Marcus Modéer håller man på att sammanställa, men det handlar om ”flera hundra tusen kronor”, skriver han.

- Det är fantastiskt att se hur medlemssiffran tickar uppåt, säger Erica Berghagen.