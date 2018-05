Melkemichel ber Dif-supportrarna om ursäkt efter förlusten: ”Det är inte okej”

Efter förluster mot Hammarby och Malmö FF åkte Djurgården i dag på sin tredje förlust på en dryg vecka när Brommapojkarna vann med 1-0 på Grimsta IP.

Efter matchen inledde Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel presskonferensen med att rikta en ursäkt till supportrarna.

- Jag vill börja med att be alla våra supportrar om ursäkt för den här förlusten. De kämpar och står där i vått och tort för oss, och det är inte okej av oss. Så jag vill verkligen be om ursäkt, säger Melkemichel.

Melkemichel är inte minst missnöjd med hur Djurgården slutförde matchen.

- Ju längre matchen lider blir det en ångest och en ängslan bland spelarna. Vi tappar tron, helt enkelt. Vi får några halvchanser, men kvaliteten blir sämre och sämre i passningsspel, beslutstagande, allt. Det är en ängslan som har kommit in. Vi gör definitivt ingen bra sista del av matchen.

Hur jobbar man som tränare med den ängsligheten som du nämner?

- Det är faktiskt första gången jag ser det. Vi har mött tuffa motståndare, och det fanns en tro där, men i dag såg man sista 20-25 minuterna att den tron försvann. Det är första gången det händer, och det är upp till mig att tackla det här och gjuta mod i grabbarna. Vi har en oerhört viktig match om några dagar mot Malmö. Det är jätte-, jätte-, jättetungt just nu hos oss i omklädningsrummet, bland oss ledare - bland alla Djurgårdare tror jag. Vi får ta det härifrån och se hur vi ska göra. Jag har varit i sådana här situationer för ut, och jag hoppas att det finns kunskap för att kunna ingjuta tro i grabbarna.

Mittback Jacob Une Larsson stämmer till viss del i Melkemichels ursäkt till supportrarna.

- Det är klart att man vill be om ursäkt och säga att det som vi presterar just nu inte är okej. Men samtidigt vill man också vädja om deras stöd, som vi kanske behöver extra mycket under den här tuffa tiden. Att vi alla rör oss åt samma håll och jobbar mot bättre tider, säger han.

- Jag förstår deras frustration, och vi är lika frustrerade. Det är bara att knyta näven i fickan och se till att vi kommer in på vinnarspåret igen.

