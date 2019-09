Mellberg missade presskonferensen - tappade rösten: ”Skrek väl lite mycket”

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Olof Mellberg gjorde under måndagen allsvensk debut som huvudtränare i Helsingborgs IF. Då blev det förlust med 2-0 borta mot Djurgården och under matchen gick det vid flera tillfällen att se en aktiv Mellberg vid ena långsidan som både gestikulerade och instruerade sina spelare.

Resultatet? Rösten försvann.

Mellberg kunde därmed inte närvara efteråt vid den sedvanliga presskonferensen och blev ersatt av assisterande tränaren Alexander Tengryd på podiet.

- Han skrek väl lite mycket. Han är passionerad, precis som många andra tränare. Han har ett stort engagemang, säger Tengryd under presskonferensen.

- Jag pratade med honom innan matchen. Då var det okej, kontrar Thomas Lagerlöf.

Mellberg förklarade efteråt, i mixade zonen, att problemen började redan i första halvlek.

- Rösten försvann redan i den första halvleken, säger han enligt Aftonbladet, men med hes röst.