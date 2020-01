Mellberg nöjd trots HIF-förlust: "Fick ut mycket idag"

Helsingborg verkade inledningsvis ha tagit flera kliv sedan 1–3-förlusten mot Odense i veckan. Mot den danska serieåttan Lyngby BK tog HIF ledningen genom Brandur Hendriksson, nyförvärvets första mål i den rödblå dressen.

Mycket av spelet gick genom färöingen på tremannamittfältet. Helsingborg hittade farliga ytor genom Hendrikssons passningsfot och Rasmus Jönssons länkspel i rollen som en ”falsk nia”.

- Det kändes som att vi fick ut en hel del av matchen. Vi hade en annan matchplan gentemot sist. Jag tycker att vi fick ut mycket, både i spelet och fysiskt, på det sättet är jag nöjd. Sen är jag inte nöjd med alla delar i spelet såklart. Men vi har tid att jobba på det, säger Olof Mellberg till pressen efter matchen.

Helsingborg rullade boll bra och kom fram på kanterna under matchens första 30 minuter mot Lyngby. Men ineffektiviteten framför mål straffade laget efter Brandur Hendrikssons tidiga ledningsmål. Lyngby gjorde tre raka innan paus trots okej HIF-kontroll.

- Ja det är konstigt, men så kan det vara (...) Det är en avvägning det där i att det kan kännas bra i perioder men man blir väldigt sårbar när man väl straffas, säger Mellberg och fortsätter:

- Medan om vi skulle ha backat hem lite mer och gjort det lite tryggare i linjerna hade vi möjligtvis inte släppt in de där målen. Men det hade kanske känts lite sämre i spelet. Det är en balansgång och avvägning nu vi gör där. Det är klart man vill att spelet ska stämma lite bättre än det gör idag, men vi fick ändå svar på rätt så många frågor ändå tycker jag.

Olof Mellberg gjorde sex byten i halvtid utan att få någon större effekt på HIF. Lyngby kontrollerade halvleken och bjöd inte Helsingborg på några hetare målchanser. Danskarna var närmare ett fjärde mål, innan Helsingborgs Alhadji Gero fick in en reducering två minuter före full tid.

Rasmus Jönsson spelade en halvlek som central anfallare i Mellbergs 4-3-3-system. HIF-återvändaren var delaktig med boll och rörde sig ofta neråt i planen för att hjälpa till i uppspelsfasen.

- Rasmus var bra, väldigt bra. Taktiskt klok och rör sig bra med en bra touch. Han klarade det överraskande bra fysiskt. Vi ska verkligen försöka jobba nu så han får en hel försäsong. Det är klart att det finns en del att jobba på i hans fysiska status, och då kommer allt i spelet bli mycket bättre såklart, säger Olof Mellberg.

Någon annan spelare du vill lyfta fram idag?

- Det var roligt att se alla unga. Odense och Lyngby byter båda också större delen av elvorna men de har en hel A-trupp att göra det med. Det har inte vi, den här veckan behövde vi hjälp av ett antal U19-spelare. De har gjort det fantastiskt, både i träning och match.

- Det har varit extra kul att se det självförtroendet de kommer in med. Det är ett tecken på någonting, att gruppen är välkomnande och harmonisk och att dessa spelare känner att de kan spela med det självförtroendet. Vi har Casper (Widell) som gör en Cruyff-fint tror jag en meter från mållinjen! Lite väl kanske, men hellre det än att man kommer in och är rädd, avslutar Olof Mellberg till Fotbollskanalen.

Helsingborgs IF

A. Nilsson; Bejtulai, Granqvist, Figueroa, Eriksson; Hendriksson, Gigović, Abubakari; Svensson, Jönsson, Ceesay

Matchfakta

Helsingborg-Lyngby 2–3 (1–3)

1–0 (13’) Hendriksson, 1-1 (18’), 1-2 (34’) E. Nielsen (straff), 1-3 (38’) E. Nielsen, 2-3 (88’) Gero

Byten: 45’ Weberg IN, Granqvist UT, Voelkerling Persson IN, Abubakari UT, Hellman IN, Eriksson UT, Widell IN, Figueroa UT, Mbo IN, Ceesay UT, Gero IN, Jönsson UT

62’ Carlius IN, Gigović UT, Hafsteinsson IN, Bejtulai UT, Sjöberg IN, Svensson UT

73’ Sundström IN, Hendriksson UT