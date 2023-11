MFF-basens framtidsoro: Spel inför tomma läktare

Allsvenska guldmatchen mellan Malmö FF och Elfsborg försenades kraftigt, på grund av olika former av så kallade ordningsstörningar. Dels uppstod en konfrontation mellan Elfsborg-supportrar och ordningsvakter när bortafans försökte få bort ett nät framför sin klacksektion. Dels aktiverades brandlarmet av pyrotekniska pjäser på MFF-läktare. Efter slutsignalen, när himmelsblå supportrar rusade in på planen, kastades också pyroteknik mot Elfsborgs klacksektion.

Malmös ordförande Anders Pålsson suckar över avbrotten och att det enligt honom är allt för vanligt förekommande att svenska matcher påverkas av beteenden från läktarhåll.

- Vi måste försöka komma tillrätta med det här i svensk fotboll. Vi kan inte ha det så här. Det blir för enkelt för vissa krafter att störa matcherna. Men det är inte ett Malmö FF-problem eller ett Elfsborg-problem. Det är svensk fotboll som måste hantera det här tillsammans, säger Pålsson.

Vad ser du för vägar att gå framåt?

- Jag tror att det här inte hänger på en enskild punkt utan det handlar om att många samverkande punkter måste till. Vi har väl inte sett det i år men i värsta fall leder det här till att vi inte kan ha så mycket publik på läktaren eller att vi får spela utan publik. Att man får spela klart matcher dagen efter. Så fungerar ju regelverket i dag. Det är ju ingen som vill det. Vi måste tänka till och få till något som fungerar för alla.

MFF:s säkerhetschef Peter Narbe beskriver arrangemanget som "utmanande". Han är kritisk till beteenden från både hemma- och bortalägret när det kommer till supportrar. Vad gäller de stökiga scenerna som utspelade sig inför andra halvlek vid bortasektionen säger Narbe:

- De tog sig in, maskerade, för att försöka slita loss och bränna upp nätet. Det var en rejäl ordningsstörning och ordningsvakterna gjorde ett bra jobb. Innan vi kunde starta matchen handlade det om att sätta tillbaka nätet som de lyckades slita bort.

Även framför Malmös klacksektion förstördes nätet, som ska stoppa inkastade föremål och stormningar, av maskerade supportrar. Inför avspark togs det sönder, bekräftar Narbe.

- Det kunde inte vi laga. Det fanns ingen möjlighet att fixa det under pågående match. Det fastnade uppe i vår vajrar, säger MFF:s säkerhetschef.

Vad tänker du om det beteendet från båda sidor?

- Att det är sorgligt, beklagligt och helt oacceptabelt.

Om situationen efter slutsignal då pyroteknik kastades mot Elfsborg-supportrar säger Narbe:

- Vi försökte förhindra det. Det var en rejäl resurs.

- Men det är helt oförklarligt och helt oacceptabelt. Jag förstår inte. Hur kan man göra så när man vunnit SM-guld? Det är bara sorgligt att se.

Han medger att fotbollsarrangemang är sårbara när det kommer till att exempelvis kunna stoppa supportrar från att ta in pyroteknik på arenorna.

- Vi lyckas inte hålla de grejerna ute. Vi kontrollerade alla ytor innan vi släppte in folk, vi hade visitation, väskförbud och alla delar. Men det räckte inte. Det är helt uppenbart. Grejer kom in ändå.

- Svensk fotboll måste se över hela hanteringen. Finns det något mer vi kan göra med det regelverket vi har att förhålla oss till? Det är ju helt oacceptabelt.

Narbe förklarar också varför avbrottet då brandlarmet aktiverades blev så långt.

- Det är en särskild gång att hantera det. Det som gjorde att det tog lång tid var att vi behövde vänta in räddningstjänst. Vi visste direkt att det var rök som kommit in i lokalerna men vi var tvungna att invänta räddningstjänst. Vi kan heller inte kommunicera ut något via speakersystemet eftersom det blir låst när brandlarmet tar över.

MFF får heller inte göra ändringar i systemet.

- Det är tekniskt uppbyggt så. Vi kan inte göra något åt det. Det hänger ihop med regelverk för brandlarmen. Men det är otroligt frustrerande i det läget vi var i.

MFF går även ut med ett fördömande pressmeddelande under måndagen, där klubben uttrycker besvikelse och frustration över avbrotten med anledning av ordningsstörningarna.

MFF kommer, som en åtgärd med anledning av ordningsstörningar, att bygga om bortaläktaren på Eleda Stadion inför nästa säsong.

"Malmö FF jobbar kontinuerligt för att förbättra säkerheten på Eleda Stadion. Som en av flera åtgärder till nästa allsvenska start kommer vi bland annat att ha genomfört en stor ombyggnation av bortaläktaren. Det enskilt viktigaste för säkerheten på Eleda Stadion är dock alla besökares enskilda beteende och vår respekt för varandra och för rådande lagstiftning", skriver Skåneklubben i pressmeddelandet.